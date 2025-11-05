סקר בנורווגיה: למעלה מחצי מתושבי המדינה תומכים בחרם על ישראל באירוויזיון
כ-60 אחוז מתושבי נורווגיה שלקחו חלק בסקר של רשות השידור הנורווגית הביעו תמיכה בחרם על ישראל באירוויזיון 2026. מנהל תחום הבידור ברשות השידור הנורווגית הבהיר: "המספרים מעניינים, אבל לא ישפיעו על ההחלטה שלנו"
איום החרם על ישראל באירוויזיון, נאמר בזהירות, הוסר: עם הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס מיהרו להודיע באיגוד השידור האירופי כי ההצבעה על החרמת ישראל בוטלה - אבל מספר מדינות עדיין תומכות בחרם על ישראל בתחרות הקרובה. מסקר שפורסם ב-NRK (תאגיד השידור הנורווגי) עולה כי 60 אחוז מתושבי נורווגיה תומכים בהחרמת ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה.
על פי הנתונים שחשפה רשות השידור הנורווגית, שישה מתוך כל עשרה נשאלים בסקר הכריזו כי היו מעדיפים שישראל לא תשתתף בתחרות הקרובה. מנהל תחום הבידור ב-NRK, צ'ארלו הלבורסן, סיפר בראיון: "אני לא מופתע, זה מאוד מעניין לראות את המספרים - אבל זה לא משפיע על ההחלטה שלו". הלבורסן הבהיר בעבר כי הם מתכוונים להשתתף באירוויזיון 2026 וימתינו להחלטה של איגוד השידור האירופי.
גם אם הסיכוי לחרם על ישראל נמוך, אין ספק שסקרים כמו זה מראים מה דעת הקהל במדינות אירופאיות מסוימות - והדבר עלול להשפיע על הניקוד של ישראל בתחרות הקרובה. מצד שני, בשנה שעברה, שהייתה עוינת מאוד לישראל לאורך כל התחרות, ישראל סיימה במקום השני - אז אולי דווקא יש מקום לאופטימיות.