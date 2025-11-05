איום החרם על ישראל באירוויזיון, נאמר בזהירות, הוסר: עם הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס מיהרו להודיע באיגוד השידור האירופי כי ההצבעה על החרמת ישראל בוטלה - אבל מספר מדינות עדיין תומכות בחרם על ישראל בתחרות הקרובה. מסקר שפורסם ב-NRK (תאגיד השידור הנורווגי) עולה כי 60 אחוז מתושבי נורווגיה תומכים בהחרמת ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה.

על פי הנתונים שחשפה רשות השידור הנורווגית, שישה מתוך כל עשרה נשאלים בסקר הכריזו כי היו מעדיפים שישראל לא תשתתף בתחרות הקרובה. מנהל תחום הבידור ב-NRK, צ'ארלו הלבורסן, סיפר בראיון: "אני לא מופתע, זה מאוד מעניין לראות את המספרים - אבל זה לא משפיע על ההחלטה שלו". הלבורסן הבהיר בעבר כי הם מתכוונים להשתתף באירוויזיון 2026 וימתינו להחלטה של איגוד השידור האירופי.