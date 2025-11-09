להקת בוב וילן עלתה לכותרות כשהופיעה בפסטיבל גלסטונברי והובילה את הקהל בקריאות "מוות, מוות לצה"ל". בוב וילן שילמו מחיר על ההתבטאויות, ויזת האמן שלהם בארה"ב נשללה וחברת הניהול שלהם ויתרה עליהם, והם הפכו לשם מוכר בדיון על מוזיקה, אמנות והמלחמה בעזה. מספר כלי תקשורת דיווחו כי בהופעה של הלהקה, הסולן הצדיע במועל יד - הצדעה נאצית. בוב וילן הכחישו את הטענות, תבעו את אחד מכלי התקשורת שדיווח זאת, וזכו להתנצלות ולפיצוי כספי.

התביעה המוצלחת נחשפה ביום שישי, אז עורכי הדין של הלהקה גילו כי בוב וילן תבעו בהצלחה את העיתון הוותיק Manchester Evening News, שבחודש אוקטובר פרסם כתבה ובה הטענה: "מנהיגים יהודים וחברי פרלמנט מודאגים עמוקות מההופעה של בוב וילן במנצ'סטר, שם חברי הלהקה ביצעו הצדעה נאצית".