להקת בוב וילן קיבלה פיצוי מ"המנצ'סטר איבנינג ניוז" שטענו כי הסולן הצדיע במועל יד
במספר כלי תקשורת, וביניהם העיתון ממנצ'סטר, נטען כי סולן הלהקה האנטי-ישראלית "בוב וילן" הצדיע על הבמה במועל יד. הלהקה תבעה את העיתון וזכתה להתנצלות ולפיצוי כספי נכבד
להקת בוב וילן עלתה לכותרות כשהופיעה בפסטיבל גלסטונברי והובילה את הקהל בקריאות "מוות, מוות לצה"ל". בוב וילן שילמו מחיר על ההתבטאויות, ויזת האמן שלהם בארה"ב נשללה וחברת הניהול שלהם ויתרה עליהם, והם הפכו לשם מוכר בדיון על מוזיקה, אמנות והמלחמה בעזה. מספר כלי תקשורת דיווחו כי בהופעה של הלהקה, הסולן הצדיע במועל יד - הצדעה נאצית. בוב וילן הכחישו את הטענות, תבעו את אחד מכלי התקשורת שדיווח זאת, וזכו להתנצלות ולפיצוי כספי.
התביעה המוצלחת נחשפה ביום שישי, אז עורכי הדין של הלהקה גילו כי בוב וילן תבעו בהצלחה את העיתון הוותיק Manchester Evening News, שבחודש אוקטובר פרסם כתבה ובה הטענה: "מנהיגים יהודים וחברי פרלמנט מודאגים עמוקות מההופעה של בוב וילן במנצ'סטר, שם חברי הלהקה ביצעו הצדעה נאצית".
עורכי הדין של הלהקה הסבירו כי התנועות שלהם הן חלק ממספר תרגילי יוגה שבוב וילן מבצעים בתחילת כל הופעה יחד עם הקהל, ביניהם ברכת השמש - שכוללת בגרסה זו את הנפת יד שמאל אל עבר השמיים ואת יד ימין על הלב. מחוץ לקונטקסט - מדובר בתנועה שנראית כמו הצדעה נאצית. חברי הלהקה, מצידם, הכריזו ש"לקחת משהו שקשור למיינדפולנס, שלווה וחיבור ולעוות אותו לכדי סמל של שנאה - זה גם מכאיב וגם שערורייתי".