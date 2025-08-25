סטינג, סולן ומנהיג להקת הפוליס לשעבר, נתבע על ידי שני חבריו ללהקה - אנדי סאמרס וסטיוארט קופלנד - על סכום של מיליוני ליש"ט על תמלוגים שלטענתם לא הגיעו אליהם כחוק. התביעה הוגשה על ידי שני חבריו ללהקה אחרי שנים של סכסוכים משפטיים בין חברי הלהקה.

מקור טען בפני עיתון ה"סאן" הבריטי: "זה היה בדרך כבר זמן מה, עורכי דין ניסו להגיע להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט אבל הגיעו למבוי סתום. אנדי וסטיוארט הגיעו למסקנה שאין מנוס חוץ מבית המשפט... הם אומרים שהוא חייב להם מיליונים". בצד ההגנה נמצאים סטינג והחברה שלו, מגניטיק פבלישינג לימיטד.

בשלב זה לא התפרסמו פרטים ספציפיים על התביעה: האם מדובר בשירים מסוימים בהם ניתן קרדיט לסטינג לבדו, בעוד שסאמרס וקופלנד טוענים שגם הם היו שותפים לכתיבה ולכן אמורים לקבל תמלוגים? כך או כך, סטינג מרוויח עד היום סכומים עצומים על להיטי "הפוליס": על השיר Every Breath You Take הוא מרוויח, על פי הערכות, סכום של 550 אלף פאונד (כ-2.5 מיליון שקל) מדי שנה.

חברי הלהקה התחילו לעבוד ביחד בסוף שנות השבעים וזכו להצלחה עם שורה של להיטים ששילבו בין הסאונד של הרוק ו"הגל החדש" של אותה תקופה יחד עם מקצבי רגאיי וסקא. אחרי שנים בודדות הם כבר נחשבו לאחת מהלהקות הגדולות והמצליחות בעולם, אבל האגו והמתח בין חברי הלהקה הביאו לפיצוץ, ובאמצע שנות השמונים, אחרי שורה אדירה של להיטי ענק, הלהקה התפרקה.

