הביטוי הישן אומר ש"ההופעה חייבת להמשיך". נגה ארז היוותה הוכחה ניצחת למשפט הזה אתמול (רביעי), כשבאמצע הופעה בפסטיבל בקצרין מעדה - וסיימה עם שבר בכף הרגל. ארז לא נתנה לכאב לעצור אותה, סיימה את ההופעה - והיום תופיע שוב, בפסטיבל התמר.

במהלך ההופעה פנתה ארז לקהל וסיפרה על צילומים לקליפ שהשתבשו בצורה דומה וגם בהם נפצעה ברגלה: "צילמנו קליפ לשיר YOU SO DONE ששמענו מקודם. הייתי רתומה לחבלים והייתי צריכה להתעופף ולנחות על הרצפה. בשעה הראשונה נקעתי את הקרסול והמשכתי לעשות את זה כי היה לי בגוף את הדבר המדהים הזה שנקרא אדרנלין. יש לנו סיטואציה דומה כרגע", אמרה לקולות הפליאה של הקהל.

"אני לא יודעת מה זה, אני חצי מרגישה את זה, אבל זה מרגיש פחות או יותר אותו הדבר", סיפרה, ומעריצים מודאגים בקהל החלו לקרוא לעברה: "אז תשבי! תשבי, זה בסדר!". ארז לא ויתרה, והחליטה שאם היא לא יכולה לקפוץ - לפחות הקהל יקפוץ: "אז מה שכולנו הולכים לעשות עכשיו, כולם חוץ ממני, זה לקפוץ הכי גבוה שאתם יכולים. אפשר לעשות את הדבר הזה? בואו נקווה שזה לא נקע או שבר, הדבר הזה" - אמרה והמשיכה בהופעה.

ארז תיעדה את השבר בסטורי שלה, כשהעלתה תמונה של הרגל שלה מונחת על כרית במהלך נסיעה, מלווה בכיתוב "SHIT". בהמשך העלתה תיעוד מההופעה שפרסם מעריץ, והוסיפה: "רגע לפני ששברתי את כף הרגל". בסטורי אחר הסבירה: "לכל מי ששואלים, שברתי את הרגל בזמן השיר Fire Kites".

לאחרונה הקליטה ארז את שיר הנושא עבור Heart of Stone, מותחן ריגול של נטפליקס בכיכובה של גל גדות, שיצא לאקרנים לפני כחודשיים. בחשבון האינסטגרם שלה כתבה סמוך ליציאת השיר: "זה אחד גדול! לאורי רוסו (בעלה ושותפה ליצירה של ארז) ולי היה הכבוד ליצור את שיר הנושא הרשמי, QUIET, לסרט החדש והמטורף של גל גדות בנטפליקס, Heart of Stone".