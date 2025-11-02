mako
מעריץ מטאליקה טיפס על עמוד תאורה - ונעצר על ידי המשטרה

להקת המטאל הוותיקה הגיעה לפרת', אוסטרליה, להופעה מול עשרות אלפים באצטדיון - וכשמעריץ נלהב אחד החליט לתפס על עמוד התאורה המרכזי, ההופעה נגמרה מהר עבורו כששוטרים חיכו לו למטה כדי לעצור אותו

יפתח כרמלי
יפתח כרמלי
מעריץ מטאליקה נעצר בהופעה
המעריץ נעצר על ידי שוטרים במהלך ההופעה של מטאליקה | צילום: X
העיר פרת' שבאוסטרליה היא אחת הערים הגדולות המבודדות ביותר בעולם. אולי בגלל זה מעריצי מטאליקה כל כך התלהבו כשלהקת המטאל הוותיקה הגיעה להופעה שם - התלהבו עד כדי כך שחלק מהם נעצרו.

הכל התחיל כששני מעריצי הלהקה, בני 20 ו-23 משתי ערים קטנות במערב אוסטרליה, ניסו לטפס על עמוד התאורה המרכזי בזמן ההופעה, אולי כדי לראות את הלהקה טוב יותר - ואולי סתם בהתלהבות והאדרנלין של הרגע. במהרה שוטרים הגיעו למקום ועצרו את הפעלול המסוכן, הורו לצעירים לרדת, וכשהגיעו למטה - לקחו אותם למעצר על עבירה של הסגת גבול, והם צפויים לעמוד למשפט בהמשך.

מטאליקה הגיעו לעיר האוסטרלית המבודדת במסגרת סיבוב ההופעות M72, אליו יצאה הלהקה בעקבות יציאת אלבומם האחרון עד כה, 72 Seasons. הסיבוב התחיל באפריל 2023 וצפוי להימשך עד חודש יולי של השנה הבאה, עם 99 הופעות בסך הכל באירופה, ארצות הברית, ערב הסעודית, אוסטרליה, אנגליה ועוד.

מטאליקה
