העיר פרת' שבאוסטרליה היא אחת הערים הגדולות המבודדות ביותר בעולם. אולי בגלל זה מעריצי מטאליקה כל כך התלהבו כשלהקת המטאל הוותיקה הגיעה להופעה שם - התלהבו עד כדי כך שחלק מהם נעצרו.

הכל התחיל כששני מעריצי הלהקה, בני 20 ו-23 משתי ערים קטנות במערב אוסטרליה, ניסו לטפס על עמוד התאורה המרכזי בזמן ההופעה, אולי כדי לראות את הלהקה טוב יותר - ואולי סתם בהתלהבות והאדרנלין של הרגע. במהרה שוטרים הגיעו למקום ועצרו את הפעלול המסוכן, הורו לצעירים לרדת, וכשהגיעו למטה - לקחו אותם למעצר על עבירה של הסגת גבול, והם צפויים לעמוד למשפט בהמשך.

