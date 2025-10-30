פרסום ראשון: רביב כנר ינוהל על ידי רוברטו בן שושן - כך נודע ל-mako. כפי שפורסם כאן לראשונה, בשנה שעברה נפרד כנר ממנהליו לטובת מעבר לחו"ל שלא התממש בסוף כיוון שכנר בחר להישאר ולשרת במילואים. עכשיו החליט הזמר שנמאס לו להיות לבד, והצטרף לסוכנות של רוברטו בן שושן - שם ינוהל בתחום המוזיקה והמשחק כאחד. כנר מצטרף לנועה קירל, אושר כהן, אודיה, אור כהן, מאיה בוסקילה ואמנים נוספים המיוצגים בסוכנות של בן שושן.

כזכור, בינואר 2024 חשפנו כאן ב-mako כי כנר תכנן לעזוב את הארץ. בשיחה עם mako הזמר סיפר: "נפרדתי מכולם. סיימתי עם כולם כדי לקחת ברייק, אני במילואים. תוך כדי המלחמה כל הדברים האלה קרו. לא, אני לא עוזב את הארץ, בטח שלא בזמן מלחמה. אני במילואים".