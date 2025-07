כשהעדויות המחרידות על פי דידי התחילו לזרום, הן נתנו דרור לתאוריות קונספירציה קיצוניות, לפיהן כמה מהמפורסמים הכי גדולים בתעשיית הבידור והמוזיקה האמריקאית לקחו חלק במסיבות הסקס ובעבירות המין שביצע דידי בגברים ונשים כאחד. שם של ראפר אחד הופיע שוב ושוב: מיק מיל.

מיק מיל הוא ראפר מפילדלפיה שצבר תאוצה החל מ-2012 ושיתף פעולה עם כמה מהשמות הגדולים בתעשייה: ג'יי זי, ריק רוס ועוד. הוא עלה לכותרות גם בגלל מערכת יחסים עם ניקי מינאז' וסכסוך ממושך עם דרייק. מאז שפרשת דידי התפוצצה, שמועות עיקשות טענו שמיק ודידי קיימו ביניהם מערכת יחסים מינית, ונטען גם שדלפה הקלטה שמתעדת אקט מיני ביניהם.

