>> למצעד המלא של השבוע

המצעד מתעדכן בכל יום שלישי ב-14:00

"ציידות השדים של הקיי-פופ" יצא לאוויר העולם אי שם בחודש יוני, כשהחופש הגדול רק התחיל והחגים היו עדיין רק זיכרון רחוק. למרות החודשים הרבים שכבר עברו מאז, בלי שנרגיש, נראה שהלהיט הקולנועי-מוזיקלי של נטפליקס לא מאבד תאוצה וקנה לו מעריצים ומעריצות שלא מפסיקים לשמוע את שירי הפסקול שלו.

בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל - מככבים השבוע, עדיין, ארבעה שירים מתוך הפסקול. הגבוה שמתוכם הוא ה-להיט של הסרט, Golden של להקת הקיי-פופ הפיקטיבית HUNTR/X, ששובר השבוע שיא חדש ומגיע למקום ה-15 במצעד, אחרי שישה עשר שבועות בפנים. האם בהמשך נראה אותו בעשירייה הראשונה? נצטרך לחכות ולראות.

עם למעלה מ-236 מיליון צפיות, "ציידות השדים" הפך לסרט הנצפה ביותר בתולדות נטפליקס, והפסקול זוכה להצלחה מסחררת ברחבי העולם, גם אצלנו - אבל גם ברחבי אירופה ואמריקה. בארה"ב הגיע אלבום הפסקול למקום השני במצעד האלבומים, והעפיל למקום הראשון במגוון מדינות כמו נורווגיה, צ'כיה, אוסטרליה, אוסטריה, ניו זילנד, פולין ועוד.

במעבר חד מקוריאה לישראל, במקום הראשון עדיין מככבת אודיה עם "ואן דאם". השיר של אודיה הפך ללהיט הגדול מתוך האי.פי החדש שלה, למרות שנראה שכולם (כולל אודיה עצמה) שמו את הז'יטונים שלהם דווקא על שיר אחר מתוכו, "רוקי" (שירד השבוע למקום השביעי במצעד). מתחת למקום הראשון של אודיה נותרו מהשבוע שעבר "עוף מוזר" של פאר טסי ו"מלכת הדור" של עומר אדם, ומתחתם - ששון איפרם שאולוב ואושר כהן.

פרסומת

מה עוד קרה השבוע במצעד המוזיקה של ישראל?

זה היה שבוע דל בכניסות חדשות, אבל בין החדש של יונתן קלימי ("אהבה רעילה", מקום 69) לחדש של נסרין ("אל תעזוב אותי", מקום 97) מסתתר להיט טרי של זוג זמרים אלמונים: קורין גמליאל והראל סנדרוסי, ששירם "פול גז" נכנס היישר למקום ה-75.

כמו אלמוניים רבים בתעשייה, גמליאל וסנדרוסי יכולים להודות לטיקטוק על ההצלחה שלהם. "פול גז" הפך ללהיט טיקטוק מינורי עם כ-1,300 סרטונים שעשו בו שימוש, מרביתם, בהתאם לשם השיר, סרטונים בהם מככבים רכבים ואופנועים בכבישי ישראל.