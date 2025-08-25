פיליפ קירקורוב נחשב לאחד הזמרים המוכרים, האהובים והמוצלחים ברוסיה, וגם לאדם שמקורב לנשיא ולדימיר פוטין. למרות ההצלחה האדירה ברוסיה, באוקראינה ובמדינות נוספות מהגוש הסובייטי לשעבר, הזמר בן ה-58 מתמודד בשנים האחרונות עם שורה של בעיות בריאות - ונראה שהן משפיעות עליו גם כשהוא סוף סוף עולה על הבמה.

קירקורוב הופיע בשבוע החולף בפסטיבל מוזיקה בקזאן, רוסיה, ובזמן ששר את אחד משיריו טיפס על מדרגות שהונחו על הבמה כתפאורה. הוא נפל מהן, קרס על הרצפה, ואנשים מצוות הבמה מיהרו לעזור לו לקום. הוא מצידו, המשיך לשמור על חיוך והמשיך לשיר למרות הנפילה - אבל התיעוד הדאיג מעריצים לאור הדיווחים על בעיות בריאותיות של הכוכב תושב מוסקבה.

בחודשים האחרונים אושפז קירקורוב עם מחלה שהגיעה כתוצאה מכוויה - כך על פי מקורבים לזמר. רופאים המליצו לו להימנע מהופעות עד תחילת 2026, אבל הזמר החליט לחזור לבמות מוקדם מהרגיל, ונראה, לפי התיעוד, שהוא הקדים את המאוחר.