דרייק הוא אחד האמנים המצליחים ביותר בספוטיפיי, עם למעלה מ-37 מיליארד האזנות ועשרות מיליוני מאזינים חודשיים. אבל האם אחוז נכבד מההאזנות לו למעשה זויפו על ידי חוות בוטים? כך נטען בתביעה חדשה נגד ספוטיפיי.

התביעה הוגשה בסוף השבוע האחרון בבית המשפט המחוזי בקליפורניה, ובה נטען כי ענקית הסטרימינג העלימה עין מ"זיופי האזנות בקנה מידה עצום". על פי טענות ודיווחים בתקשורת האמריקאית, מאחורי התביעה עומד RBX - ראפר קליפורני שהוא גם בן דודו של סנופ דוג.

בתביעה נטען כי מתוך 37 מיליארד האזנות לדרייק בספוטיפיי, "אחוז משמעותי ולא טריוויאלי אינן אותנטיות והן תוצר של רשת רחבה של חשבונות בוטים". הנטען בתביעה מגיע מבדיקה של האזנות לראפר הקנדי בין ינואר 2022 לספטמבר 2025.