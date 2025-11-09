בשנה שעברה, עמדה יובל רפאל על הבמה הגדולה באירופה ושרה בקול רם את "New Day Will Rise". אותו רגע שנצרב לעד בתודעה הישראלית הפך אותה לכוכבת וסמל של תקומה - לאחר ששהתה במיגונית המוות בשבעה באוקטובר ושרדה. כמעט בלתי נתפס לחשוב שחלפה שנה מאז שראינו אותה פורחת ומשתקמת על המסך ב"הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" (פרק הבכורה בשלישי, אחרי החדשות, קשת 12), והנה הגיע הזמן כבר לבחור את הנציג הבא שלנו לתחרות השירה. רגע לפני שהכשרונות החדשים ייתנו את כל כולם על הבמה, נתנה זוכת המקום ה-2 בתחרות הזמר האירופית את הטיפים שלה למתמודדי העונה: "לעבוד קשה זה מרגיע, יש משהו טוב בלתת את כל כולי לדבר. חשוב גם לומר לעצמך ליהנות, לומר את זה בקול - וזה יגרום להם להצליח".

אילו תכונות בעינייך חשובות אצל הנציג/ה הבאים?

"משהו ייחודי שיבלוט בין המדינות והיצירות בתחרות. הרבה אמת, כי בסוף זה הדבר הכי חזק שאנחנו מביאים בשירים שלנו. הרבה חוסן נפשי, ורצון לקרוע את התחת".

איזו עצה היית נותנת להם לפני שיעמדו מול אירופה העוינת?

"למדתי שם שיעור גדול לחיים, אחד החשובים שלמדתי בחיי. בסוף הכל זה עניין של אנרגיה. תלוי לאן תיקח את הדברים ואיך תמקסם אותם. עבדתי בצורה טכנית לתחרות במשך שלושה חודשים, ובסוף הדבר הכי חזק שבזכותו הגעתי למעמד הזה הוא הרגש שהבאתי לשירים. הטכניקה מסמסה את הרגש, וקריאות הבוז שקיבלתי שם החזירו אותי למשמעות של השיר, למי אני שרה אותו ומי שולח לי אהבה".

לא רק רפאל עצמה היא אומנית ויוצרת פעילה בימים אלה, אלא גם בן הזוג שלה עידו מלכה. כזכור, השניים הכירו בצילומי ריאליטי השירה והתאהבו. בתקופה הזו הוא נמצא במילואים בעזה, ובמקביל מככב על במת הפסטיגל: "הוא מגשים את עצמו", היא סיפרה בהתלהבות: "אני נותנת לו את כל המקום שלו. זה חלום ילדות שלו, הכי מגיע לו. אני מקווה שיצליח ליהנות, כי הכי מגיעים לו חברים וחוויות לחיים".

בתעשייה מורכבת כמו תעשיית הבידור, רפאל שיתפה שבן זוג שחולק איתה לא רק אהבה אלא גם אורח חיים אכן מקל מאוד: "לכל אחד יש את האתגרים שלו בתוך הזוגיות, אבל אין מאושרת ממני על התמיכה שאני מקבלת ממנו. אנחנו יכולים לדבר על הכל, אין כיף כמו מישהו שמבין מה את עוברת. זו מערבולת אחת ענקית, ויש מישהו שיודע איך זה מרגיש. זו מתנה".

רפאל לא מקבלת אהבה רק ממלכה בחייה הפרטיים, אלא גם מהקהל: "האהבה הזו גרמה לי להגיע לאירוויזיון הכי בטוחה בעצמי בעולם. ברגע שזכיתי בתוכנית אמרתי לעצמי 'פאק, מה עשיתי? לאן הכנסתי את עצמי? מה אני עושה? הרגשתי את האהבה שקיבלתי אחרי והגעתי לשם בטוב. יש לי גב של מדינה שלמה שנמצאת מאחוריי. הזכייה ב'הכוכב הבא' עדיין סוריאליסטית מבחינתי, לא יודעת להסביר את זה. חלמתי להיות שם מאז שזכרתי את עצמי, ועכשיו אני נזכרת בתהליך ובמה שעברתי".