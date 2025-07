הזמרת קוני פרנסיס הלכה לעולמה בגיל 87. פרנסיס הייתה אחת הזמרות הכי מצליחות מסחרית בכל הזמנים, עם מכירות של כ-200 מיליון תקליטים ברחבי העולם, וכן הייתה האישה הראשונה ששיר שלה (Everybody's Somebody's Fool) הגיע לראש מצעד הבילבורד האמריקאי, ב-1960.

פרנסיס הייתה מרותקת לכיסא גלגלים בשנה החולפת, ואושפזה בשבועות האחרונים, והלכה לעולמה אתמול (רביעי). דווקא בשנה האחרונה, בגילה המופלג, זכתה לעדנה מחודשת כשאחד מהלהיטים שלה, Pretty Little Baby, הפך ללהיט ענק בטיקטוק עם כ-2 מיליון סרטונים שעשו בו שימוש.

פרנסיס הגיבה לפופולריות החוזרת של השיר וסיפרה שהיא כבר שכחה ממנו, אבל היא שמחה שהמוזיקה שלה והתמימות שהיא מייצגת קיבלו חיבוק חם מקהל צעיר יותר. היא קיוותה להופיע לראשונה מזה תקופה ארוכה בחודש יולי, אבל מצבה הרפואי מנע זאת ממנה.

פרנסיס נולדה למשפחה איטלקית-אמריקאית בניוארק, ניו ג'רזי שבארה"ב, וגדלה בשכונה שהורכבה בעיקר ממהגרים איטלקים ויהודים - מה שגרם לכך שמגיל צעיר ידעה גם יידיש. ב-1960 אפילו הקליטה אלבום שלם על טהרת היידיש בשם Connie Francis Sings Jewish Favorites, אחרי שאלבומים דומים שלה שהופנו לקהל האיטלקי והלטיני זכו להצלחה בקרב קהילות מהגרים בארה"ב.

מלבד Pretty Little Baby שזכה להצלחה השנה, פרנסיס ידועה בזכות עוד להיטים שמציגים את הסגנון התמים והמתקתק של שנות השישים המוקדמות: Stupid Cupid, Who's Sorry Now ו-You're Gonna Miss Me - סגנון שפינה את דרכו במחצית השנייה של אותו עשור לטובת להקות רוק פרועות ומרדניות יותר. פרנסיס מעולם לא עשתה את המעבר לרוק, ונתפסה בתודעת הציבור כסמל לעידן תמים יותר בתרבות האמריקאית.