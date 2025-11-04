המאבק בין עיריית רמת גן לאייל גולן לא נגמר - ועולה שלב. היום (שלישי), שעות ספורות לפני שאייל גולן יעלה שוב על הבמה בפארק הירקון כחלק מסדרת ההופעות שלו, מודיעה עיריית רמת גן כי פנתה באמצעות עורכי דינה לחברת "גני יהושע" של עיריית תל אביב, "בבקשה אחרונה לפני בית המשפט" - כך לדבריהם.

על פי ההודעה, עיריית רמת גן פנתה על מנת למתן את "מטרד הרעש החריג כתוצאה מהופעותיו של הזמר אייל גולן שהתקיימו בשבוע שעבר וגם בליל אמש". עוד טוענים בדבריהם בעיריית רמת גן כי בכיר בעיריית תל אביב כי העירייה מודעת לחריגת רעש בהופעה של גולן והנושא יטופל, "אך אמש נרשמה חריגה משמעותית ונרשמו מספר הפניות הגבוה ביותר בנושא עד כה... כולל מהשכונות הכי דרומיות בקצה השני של ר"ג כמו קריית קרניצי ורמת אפעל". בסוף הדברים הוכרז מטעם עיריית רמת גן כי אם לא יתקבלו התייחסות לפניה, העירייה "תפנה עוד היום לבית המשפט לקבלת צווים לעשיית סדר בהפקר שנוצר בצד התל אביבי של הירקון".

כזכור, הכל התחיל בעקבות חשיפת mako: לפני כשבוע, אחרי הערב הראשון של גולן בפארק הירקון, ברמת גן הוציאו מכתב התראה תקדימי לעיריית תל אביב בטענה שההופעות של אייל גולן חורגות מהרעש המותר. התלונה מטעם העירייה מגיעה ככל הנראה אחרי "הסכסוך" המתוקשר בין שני הצדדים, כשגולן רצה להעביר לאיצטדיון רמת גן את המופע שלו ובעירייה דחו את הבקשה שלו בטענה שזה יגרום להפרת סדר, למרות שעומר אדם הורשה להופיע באותו מיקום ואחרי שעבר "פיילוט מוצלח", שכלל אפילו את נוכחתו של ראש העיר כרמל שאמה הכהן במקום.

האווירה בין הצדדים הפכה מתוחה עוד יותר כאשר גולן עקץ את עיריית רמת גן על במת פארק הירקון וקרא לקהל בהופעתו השניה במקום: "בואו תרימו את הידיים שלכם חזק למעלה ונדאג ששומעים אותנו ברמת גן טוב".