אחרי קמפיין סוער, זוהרן ממדאני נבחר הלילה (בין שלישי לרביעי) לתפקיד ראש עיריית ניו יורק, לשמחתם של רבים ולמורת רוחם של רבים אחרים, שרואים בו סכנה לקהילה היהודית בניו יורק. את השעות האחרונות של הקמפיין שלו הוביל ממדאני עם מודעה אחת אחרונה, אותה פרסם ברשתות - אבל השיר בו השתמש גרם להסרתה מהרשת. במודעת הקמפיין, שנמחקה מאז, עשה ראש העיר הנבחר שימוש בקלאסיקה של בוב דילן, The Times They Are A-Changin'.

הסיבה המדויקת להסרת המודעה לא ברורה - האם חברת התקליטים פנתה בבקשה להסיר, האם בוב דילן אישית התנגד לשימוש בשיר שלו בקמפיין הפוליטי של ממדאני או שהשיר הוסר מסיבה אחרת - כך או כך, ההסרה של הפרסומת הובילה לחילופי האשמות: מתנגדי ממדאני שמחו וטענו כי "בוב דילן הוא יהודי ציוני גאה", בעוד תומכי ממדאני האשימו את דילן בהיותו "ציוני קיצוני" שגם הביע תמיכה, לטענתם, ברב מאיר כהנא ובתנועת "כך".