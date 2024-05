אריק סעדה, נציג שוודיה לאירוויזיון 2011, הוזמן להופיע בפתיח חצי הגמר הראשון של התחרות ביום שלישי הקרוב - ומוחה על ההחלטה שלא לאפשר הכנסת דגלי פלסטין למתחם. סעדה, יליד שוודיה למהגרים מלבנון, יצא נגד ישראל לא פעם בשנים האחרונות, ובסטורי שלו פרסם מסר נגד החלטת תאגיד השידור האירופאי.

"כאשר אתה לא יכול ללבוש סמל של הזהות האתנית שלך בעולם החופשי-כביכול שלנו, חשוב יותר מאי פעם עבורי להשתתף", הסביר בפתח דבריו. "הניהול של תאגיד השידור האירופאי בתחרות הזו הוא מגוחך. הם לא מאפשרים סמלים פלסטיניים באצטדיון, וסמלים אחרים של כל לאום אתני מתקבלים בברכה", טען.

"הסלוגן 'מאוחדים על ידי מוזיקה' (אם אתה לא פלסטיני) הוא בדיחה, והם משדרים תעמולה ישראלית בפריים טיים לכל העולם, אבל אוסרים על הנפת הדגל הפלסטיני? לכן חשוב לי יותר מאי פעם לעמוד על הבמה הזאת. אתם יכולים לקחת את הסמלים שלנו אבל לא את הנוכחות שלי".

נסביר שהטענה של סעדה היא ספין: לא קיים איסור ספציפי על הנפת דגל פלסטין באירוויזיון. על פי חוקי התחרות, מותר להניף דגלים אך ורק של מדינות המשתתפות בה, ואת דגל הגאווה. פלסטין אינה מתמודדת באירוויזיון, ולכן האיסור תקף על הנפת דגל פלסטין כפי שהוא תקף גם לדגל הונגריה, דגל ברזיל או דגל זיממבואה - גם הן מדינות שלא משתתפות בתחרות.

בינתיים, גם מול מחאות אגרסיביות יותר ופחות, נראה שהמשלחת הישראלית עושה רושם חיובי במאלמו: החזרה השנייה של עדן הסתיימה אתמול (שישי) בדמעות של התרגשות מצדה ובמחיאות כפיים של עובדי ההפקה במקום, לפי התאגיד. אנשי המשלחת הישראלית שנחתו עמה השבוע במאלמו שוודיה, מרוצים מאוד מהתוצאה.

"בדיוק סיימנו את החזרה השנייה שלנו כאן במאלמו"', מסרה אתמול גולן, "אני מוצפת ברגשות ולא יכולה לחכות להראות לכם את ההופעה הזו, שעבדנו עליה כל כך קשה בחודשים האחרונים. קשה לי להיות רחוק מהמדינה שלנו בזמנים הקשים האלו, אבל התמיכה שלכם נותנת לי את הכוח שאני צריכה כדי לתת את הביצוע הטוב ביותר בחצי הגמר. אוהבת את כולכם. שבת שלום".

Eden Golan had her final rehearsal today ahead of her Eurovision performance next week, under heavy security amid major planned protests and a high threat level.



Her live vocals are truly incredible. Is that what anyone's voting on?



Israel ranked 8 out of 37 in the betting odds pic.twitter.com/Qszq7uDwaR