וויל סמית' השתמש ב-AI בסרטון הופעה
וויל סמית' השתמש בתכנת אינטליגנציה מלאכותית כדי "לנפח" את כמות הקהל בהופעה שלו, בסרטון שפרסם באינסטגרם - ככה לפחות בטוחים אנשים שצפו בתיעוד מההופעה שלו. ברקע נראים אנשים בקהל עם פרצופים וידיים מעוותות, סימן שלרוב מזוהה עם אלגוריתמים של AI
אנשים שצפו בסרטון הזה בטוחים: וויל סמית' השתמש ב-AI כדי "להגדיל" את כמות הקהל שהגיע להופעה שלו, בסרטון שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו. הסרטון התפרסם כבר לפני כשבועיים, אבל רק בימים האחרונים צופים שמו לב שרבים מהגברים והנשים בקהל נראים כמו יצירי AI: אצבעות לא במקום, פרצופים מעוותים, ועוד סימנים שמעידים על כך שמדובר בניסיון לערוך את הסרטון מההופעה באופן מלאכותי.
סמית' חזר בשנה האחרונה לתחום אותו עזב לפני השנים: המוזיקה. בשיא הקריירה שלו בשנות התשעים סמית' היה מצליח באופן די שווה גם כשחקן וגם כראפר, עם להיטים כמו Gettin' Jiggy wit It ו-Miami, וגם בגלגול המוקדם יותר כחלק מצמד עם הדיג'יי ג'אזי ג'ף שחרר שירי ראפ שהפכו ללהיטי ענק. אבל החזרה שלו, היום, לראפ, היא בעיקר מושא ללעג: סמית', אחרי שורה של מבוכות ציבוריות (הסטירה לכריס רוק, מערכת היחסים הלא ברורה עם ספק-אשתו-ספק-פרודתו ג'דה פינקט סמית'), נתפס כראפר מביך ולא רלוונטי עם אווירה של מדריך בסדנה להעצמה אישית.
לכל המבוכה הזו מצטרף, עכשיו, הרגע המביך הזה, בו סמית' נתפס, לטענת מספר מגיבים, כמי שמשתמש בטכנולוגיית AI כדי ליצור מצג שווא של הופעות מפוצצות בקהל. לאחרים, לעומת המאשימים, יש הסבר יותר פשוט: "יכול להיות שמדובר פשוט בשיפור איכות הסרטון באמצעות AI", הסביר מגיב אחד. כלומר - פרצופים ברקע, שהמצלמה צילמה באופן מטושטש, עוברים "חידוד" באמצעות אלגוריתם. כך או כך, הגיב אותו צופה, "זה הדבר האחרון שהוא צריך כרגע מבחינת יחסי ציבור".