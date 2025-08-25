אנשים שצפו בסרטון הזה בטוחים: וויל סמית' השתמש ב-AI כדי "להגדיל" את כמות הקהל שהגיע להופעה שלו, בסרטון שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו. הסרטון התפרסם כבר לפני כשבועיים, אבל רק בימים האחרונים צופים שמו לב שרבים מהגברים והנשים בקהל נראים כמו יצירי AI: אצבעות לא במקום, פרצופים מעוותים, ועוד סימנים שמעידים על כך שמדובר בניסיון לערוך את הסרטון מההופעה באופן מלאכותי.

סמית' חזר בשנה האחרונה לתחום אותו עזב לפני השנים: המוזיקה. בשיא הקריירה שלו בשנות התשעים סמית' היה מצליח באופן די שווה גם כשחקן וגם כראפר, עם להיטים כמו Gettin' Jiggy wit It ו-Miami, וגם בגלגול המוקדם יותר כחלק מצמד עם הדיג'יי ג'אזי ג'ף שחרר שירי ראפ שהפכו ללהיטי ענק. אבל החזרה שלו, היום, לראפ, היא בעיקר מושא ללעג: סמית', אחרי שורה של מבוכות ציבוריות (הסטירה לכריס רוק, מערכת היחסים הלא ברורה עם ספק-אשתו-ספק-פרודתו ג'דה פינקט סמית'), נתפס כראפר מביך ולא רלוונטי עם אווירה של מדריך בסדנה להעצמה אישית.