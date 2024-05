בייבי לזניה, המתמודד הקרואטי באירוויזיון 2024 שהגיע למקום השני, מספר: קיבלתי פרס כספי של 50 אלף יורו מממשלת קרואטיה - אתרום את כולו לבתי חולים. זוכי האירוויזיון לא מקבלים פרס כספי מהתחרות עצמה, אבל ממשלת קרואטיה החליטה לפרגן לבייבי לזניה עם פרס של 50 אלף יורו - פרס עליו בחר לוותר ולתרום לאחרים.

"אני מודה לממשלה על הפרס, אבל אני לא יכול לקבל את הכסף הזה", כתב הזמר בחשבון האינסטגרם שלו. "אני יכול לתת הרבה סיבות, אבל הראשונה היא שיש הרבה אנשים וארגונים שהכסף הזה יעזור להם הרבה יותר. אני מבקש ממר פלנקוביץ' (ראש ממשלת קרואטיה) לתרום 25 אלף יורו למחלקת אונקולוגיה בשמי ובשם ממשלת קרואטיה. את החצי השני אתרום למחלקה אחרת בבית חולים בזאגרב".

Baby lasagna will accept 50K euro as cash prize for his participation.



However, he won’t take this money and he will donate it to hospitals! pic.twitter.com/b9inJkop7T