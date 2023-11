"תקוף תעשה פיגועים"? תעשו טובה. זה הכי 2014. למחבלים יש להיט חדש, והפעם הוא מגיע לא מהגדה ולא מרצועת עזה - אלא מתימן. אחרי שגרמו לכולנו לתהות מה לעזאזל הם רוצים מאיתנו ומי ביקש מהם להצטרף, המורדים החות'ים בתימן מוציאים שיר חדש שאמור, ככל הנראה, להלך עלינו אימה - אבל בעיקר נראה כמו בדיחה. בשיר וקליפ חדשים שמוקדשים ל"אל-קודס", הלא היא ירושלים, נראים החיילים החות'ים בכוריאוגרפיה מרשימה, בצילומי רחפן מושקעים ועוד. אין ספק שהם התאמנו הרבה לקראת הלהיט החדש שלהם.

בקליפ נראים החיילים החות'ים צועדים במדבר, חמושים ולבושים במדים שכוללים גם את דגל התנועה שכולל את המוטו שלהם: "אללה הוא הגדול מכול, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם". לא יכולתם לבחור משהו קליט יותר? "הו, קודס, לב ההכוונה והאור", הם שרים בשיר ששוחרר זה עתה, "אנחנו נשבעים בסורת אל-ואקעה וסורת א-טור, אנחנו נגרש את הפולש ואת האופל שלו". שתי ה"סורות" שמוזכרות הן קטעים מהקוראן שמדברים על יום הדין.

