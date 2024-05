חואן מא, עיתונאי ופעיל להט"ב ספרדי, נכח באולם בחזרה הגנרלית לגמר האירוויזיון שהתקיימה היום (שישי). בתום הביצוע של עדן ל"הוריקן", הוא קרא "Free Palestine", ולאחר מספר רגעים סולק מהאולם על ידי מאבטחים בשל התנהגותו. לאחר מכן התלונן בפוסט ארוך על כך שהוא מרגיש לא בטוח, והכריז: "אם ישראל יזכו אנחנו יכולים להכריז על מותו של האירוויזיון, ולתאגיד השידור האירופי יש חלק מרכזי בעניין".

בסרטון שפרסם בטוויטר וזכה לאלפי לייקים טען הכתב: "כאזרחי העולם אנחנו לא יכולים להיות בשקט, ואחרי החזרה הראשונה צעקתי פעמיים "Free Palestine". עיתונאי ישראלי התחיל להציק לי ולצלם אותי ואת הפנים שלי, אחרי זה הוא בא עם עוד 3 עיתונאים ישראלים ואמרו לי שאנחנו לא צריכים להיות שם ואני צריך ללכת משם".

En once años que llevo cubriendo #Eurovision nunca me había sentido tan inseguro en el festival.



Varios periodistas israelíes han decidido intimidarme e increparme por haber gritado #FreePalestine tras el ensayo de Isra-hell.



No nos van a atemorizar. No nos van a callar. pic.twitter.com/PTANvDSEps