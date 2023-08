להקת Imagine Dragons הם תעלומה: הם פרצו לחיינו ב-2012 עם Radioactive, שהיה להיט ענק ברחבי העולם, ומאז הפכו לאחת מלהקות הרוק המצליחות ביותר אי פעם, עם מכירות של למעלה מ-74 מיליון אלבומים. מצד אחד, להקה שסביר מאוד שתשמעו ברדיו, ומצד שני, מתי בפעם האחרונה הייתם במסיבה או מפגש חברתי כזה או אחר ומישהו אמר "אחי, שים אימג'ן דרגונז?". אתמול רביעיית מדמייני הדרקונים הגיעה לפארק הירקון ומילאה אותו לחלוטין, בהופעה שלא הייתה רעה בכלל. מצד שני, היא גם לא הייתה טובה במיוחד.

המוזיקה של אימג'ן דרגונז שייכת לאיזשהו מרחב מדומיין, אולטרה-אמריקאי, כזה של פרסומות לרכבי שטח ומכונות גילוח לגבר. שירים שלכאורה מתפקעים מדרמה ורגש אבל אין בהם באמת את הלכלוך והדם כדי לרגש באמת. אין הרבה מקום לניואנס במוזיקה של הרביעייה מלאס וגאס: בשירים שהם כותבים, החיים הם מאבק מטורף בסגנון סרט אקשן (כמו בלהיט הפריצה שלהם, Radioactive) או חגיגה אוטופית כמו בלהיט On Top of the World.

להקת אימג'ן דרגונס בפארק הירקון | צילום: אורית פניני

אין ספק שמדובר ברביעייה מקצוענית: הסולן דן ריינולדס וחבריו מופיעים ברחבי העולם כבר עשור, והם יודעים איך לשמור על אנרגיות גבוהות בהופעה של כמעט שעתיים ולהכניס את הקהל לאקסטזה, ורצים על כל הלהיטים: מ-Believer בשיר השני, דרך I'm So Sorry הרוקיסטי יותר, וגם I Bet My Life שהקדיש ריינולדס להוריו, שהיו בקהל. אבל הרגש שלכאורה מתפקע מהשירים שלהם הוא מהונדס, מתוסרט. באמצע ההופעה מתקרב ריינולדס לשורות הראשונות ושואל "האם יש חבר'ה צעירים בקהל?". ילד קטן תופס את תשומת לבו, ריינולדס מביט בו ושואל: "בן כמה אתה? 10? זו ההופעה הראשונה שלך?". אחר כך הוא מוסיף: "אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה יכול לעשות כל דבר! אתה יכול להשיג כל דבר שתרצה!".

לכאורה מדובר ברגע מאוד חמוד, אבל מי שהיה בהופעה של הלהקה בשבועות האחרונים, למשל ברומא, ראה בדיוק את אותה שיחה ואותם משפטי מוטיבציה. קשה להאשים להקה בכך שהיא ממחזרת קטעים או בדיחות בין שירים, בכל זאת יש סיבוב הופעות עולמי לעמוד בו - אבל כשמדובר ברגע שלכאורה משדר איזושהי אותנטיות ספונטנית, זה קצת מרגיש מזויף.

עם זאת, יכול להיות ש-90% מהקהל שמילא אתמול את פארק הירקון לא יסכים עם דבריי. אולי דווקא בתקופה כזו של חוסר וודאות צריך מישהו שיעמיס קלישאות מלודרמטיות ויצעק אותן ברצינות תהומית, כולל מטחי קונפטי לקהל ונאומים חוצבי להבות על זה ש"אנחנו צריכים לשחרר, הלילה הזה הוא בשבילנו!". רגע אחד בהופעה כן הרגיש אמיתי וחשוב, גם אם הוא כבר שוחזר בעשרות הופעות: לפני אחד השירים האחרונים בהופעה פנה ריינולדס לקהל ודיבר על דיכאון ואובדנות: "דברו עם מישהו", הוא פנה לנוכחים בקהל שאולי מתמודדים עם מצוקה נפשית. ""החיים שלכם תמיד שווים שתחיו אותם, דברו עם חבר, דברו עם המשפחה, לכו לפסיכולוג אם אתם יכולים להרשות לעצמכם. זה לא עושה אתכם חלשים, זה עושה אתכם חזקים וכנים ואמיתיים". גם אם המשפט הזה נאמר כבר מאות פעמים, עדיין ראוי לנצל את הבמה הגדולה של פארק הירקון כדי להגיד אותו בקול רם ובוטח.