איימי ויינהאוס, שהייתה זמרת ויוצרת אדירה שזכתה להצלחה ומתה מוות טרגי, נולדה לבית יהודי בצפון לונדון. כעת, בעיר הולדתה, פסל של הזמרת האהובה הושחת - ואת מגן הדוד שמעטר את צווארה מכסה מדבקה של דגל פלסטין. הפסל, שמוצב בשוק קמדן, הושחת במהלך סוף השבוע - כפי שנחשף בדיווח של עיתון ה-Jewish Chronicle הבריטי. המדבקה זוהתה כשייכת לארגון Friends of Al Aqsa, ארגון פרו-פלסטיני.

עובד בתחום המסעדנות שבחר להתראיין בעילום שם סיפר לעיתון הבריטי: "זה ברור שהם נטפלו דווקא למגן הדוד. הם יכלו להדביק את דגל פלסטין בכל מקום אחר על הפסל, למה הם לא שמו אותו על הראש שלה או על החצאית? הם השתמשו בדגל פלסטין כדי לכסות את הסמל היהודי שעליה. אנשים אוהבים להצטלם עם הפסל הזה, הוא כאן שנים".

The Amy Winehouse statue has stood undisturbed and respected for years. It has her Star of David necklace out and proud. Until today when a pro-Palestinian defaced her Jewishness with a sticker. This is GROSS antisemitism. Please remedy this @CamdenMarket now.

h/t @EtanSmallman pic.twitter.com/2wCr8QwwSV