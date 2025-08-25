מפגינים הגיעו להופעה של להקת הראפ האירית Kneecap בפסטיבל בצרפת, מחו נגד הלהקה האנטי-ישראלית, וסולקו מהמקום. אתמול הופיע בפסטיבל Rock en Seine (ראשון) הרכב הראפ האירי, שידוע בתמיכתו בפלסטינים ובהתבטאויות עבר בעד חמאס וחיזבאללה. עם תחילת ההופעה, מפגינים בשורות הראשונים נופפו דגלים נגד ההרכב ושרקו במשרוקיות כדי להפריע להופעה.

בתיעוד מההופעה, שהעלו חברי להקת ניקאפ לאינסטגרם, נראים המפגינים שורקים במשרוקיות לעבר הלהקה ומאבטחים מלווים אותם החוצה ממתחם ההופעה. חברי הלהקה מובילים את הקהל בתגובה בקריאות "פרי, פרי פלסטיין", ואחד מהם נשא דברים: "אנחנו לא כמוהם, אנחנו לא כמו ישראל. אנחנו לא כאן כדי להתחיל ריבים. הכל מאהבה, הכל מתמיכה לפלסטין".

חבר הלהקה Mo Chara, שהואשם בתמיכה בטרור, הוסיף: "אני יודע שאנחנו כועסים ומתוסכלים, אל תיתנו לאנשים האלה להרגיש את זה. אנחנו כאן למען האהבה, ההנאה והתמיכה". ניקאפ ידועים שנים בדעותיהם הפרו-פלסטיניות ובמאבקם למען עצמאות אירית, אבל עלו לכותרות במיוחד בשנה החולפת אחרי שהופיעו בפסטיבל האמריקאי "קואצ'לה" כשמאחוריהם הכיתוב: "זין על ישראל, תשוחרר פלסטין".

מאז בוטלו הופעות רבות של ניקאפ, אבל הפסטיבל הצרפתי בו הופיעו אתמול הגן על זכותם להופיע ולהשמיע את דעתם - גם במחיר של ביטול חלק מהמימון של הפסטיבל. ממשלת הונגריה אף הגדילה לעשות ואסרה על כניסתם לשטח המדינה, ובכך גרמו לביטול ההופעה שלהם בפסטיבל "זיגט" החודש.