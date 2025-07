| צילום : Theo Wargo/Getty Images for Songwriters Hall of Fame

ג'ף לין, המנהיג והיוצר מאחורי להקת Electric Light Orchestra (ELO) היה אמור להופיע פעם אחת אחרונה, אמש (ראשון), כחלק מסיבוב הופעות פרידה שנקרא Over and Out. בגלל בעיות בריאותיות, היוצר בן ה-77 נאלץ לבטל את ההופעה - והוא לא מתכוון לקבוע אחת חדשה.

דובר מטעם לין והלהקה הסביר כי המוזיקאי הוותיק נאלץ לבטל את ההופעה שהייתה אמורה להתקיים בהייד פארק, לונדון, בגלל "זיהום מערכתי" ולא פירט מעבר לכך. הסיום העצוב לקריירה הארוכה של לין מגיע אחרי שגם הופעה קודמת של לין במנצ'סטר בוטלה זמן קצר לפני העליי לבמה, ובהופעה מוקדמת יותר, בבירמינגהם, הוא לא היה מסוגל לנגן בגיטרה אחרי ששבר את פרק כף היד בהתנגשות עם מונית בלונדון.

מטעם לין הוסיפו כי ההופעה לא תקבל תאריך חדש וזו למעשה הופעתו האחרונה אי פעם, וכן אמרו: "ג'ף חושב על המורשת של הלהקה והמעריצים הוותיקים שלה, והוא כל כך מצטער שהוא לא יכול להופיע, אבל הוא יודע שהבריאות והשיקום שלו הם החשובים ביותר כרגע". בהופעה האחרונה היו אמורות להתארח אגדות רוק נוספות של שנות השבעים: סטיב ווינווד ולהקת ה"דובי בראדרס".

ג'ף לין הקים את ELO בתחילת שנות השבעים עם מטרה שאפתנית: "להמשיך איפה שהביטלס סיימו". לאורך הקריירה קיבל לין מחמאות מחברי הביטלס וג'ון לנון בפרט וכן נאלץ להתמודד עם השוואה בלתי פוסקת לביטלס בעיקר בשנים הראשונות של הלהקה. למרות זאת, ELO יצרו צליל משלהם, של רוק בומבסטי ומתוזמר, גדול מהחיים. השירים הגדולים של ELO מתנגנים עד היום ברדיו באופן קבוע: Mr. Blue Sky, Evil Woman, Livin' Thing, Don't Bring Me Down, Last Train to London ועוד.