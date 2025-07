הזמר והיוצר בילי ג'ואל הדאיג רבים כשחשף שהוא לוקה בהפרעה מוחית - אבחנה שגרמה לו לבטל את כל סיבוב ההופעות הנוכחי שלו, ולהתמקד, בגיל 76, בהחלמה ובשיקום. עכשיו, לראשונה מאז האבחנה, הופיע ג'ואל פומבית, כשהתארח בפודקאסט של ביל מאהר כדי לדבר על מצבו.

למרות הכותרת המפחידה, ג'ואל מבהיר: "אני מרגיש טוב, הם קוראים לזה 'הפרעה מוחית' אבל זה נשמה הרבה יותר גרוע מאיך שאני מרגיש". עם זאת, סיפר על הקשיים שהוא סובל מהם: "אני מרגיש בסדר אבל שיווי המשקל שלי דפוק. זה מרגיש כמו להיות על סירה. עדיין עובדים על זה".

כשנשאל ידי מאהר מה הגורם להפרעה, הודה: "אף אחד לא יודע. הם לא יודעים. חשבתי שזה בגלל השתייה שלי. אני כבר לא שותה, אבל הייתי שותה כמו דג פעם". המצב הרפואי של ג'ואל גרם לו גם להיעדר מהפרמיירה של הסרט הדוקומנטרי החדש אודותיו, Billy Joel: And So It Goes.

ההגדרה "הפרעה מוחית" אכן מעוררת בהלה, וג'ואל שחרר הצהרה מרגיעה כבר לפני כחודש וחצי, זמן קצר אחרי האבחנה. חברו, שדרן הרדיו האוורד סטרן, סיפר למאזיניו: "פגשתי את בילי ג'ואל לפני שבועיים, אכלנו ארוחת ערב ביחד. הוא בסדר. יש לו בעיות, אבל הוא אמר: 'כן, אתה יכול להגיד לאנשים: אני לא גוסס'. הוא רוצה שאנשים ידעו את זה".