החל מהימים והשבועות הראשונים של המלחמה, קולות נשמעו מצד גולשים אירופאים פרו-פלסטינים להדיח את ישראל מהאירוויזיון - תחרות הזמר הוותיקה שאנחנו מהווים חלק ממנה כבר כ-50 שנה, מאז אילנית הגיעה עם "אי שם" בלוקסמבורג, 1973. אתמול פורסם כי אתרי ההימורים חוזים לישראל את המקום הראשון - והדבר עורר גל מחאה נרחב אף יותר, עם משתמשים רבים בטוויטר, בטיקטוק ובפלטפורמות נוספות שקוראים להדחתה של ישראל מהתחרות.

"הרבה אנשים רוצים להדיח את ישראל מהאירוויזיון, ויש לי כמה נקודות שיכולות לעזור עם זה", שיתפה משתמשת טיקטוק בשם אידה הלנה בנוניסן, שטוענת שעבדה במשלחת הנורווגית לאירוויזיון בשנת 2021. "מה ישראל אפילו עושה באירוויזיון, או אוסטרליה? זה נראה שהתחרות הזאת היא פחות בסימן 'אירופאים התאחדו' ויותר כמו 'כובשים התאחדו'", היא אומרת למצלמה באגביות תוך כדי שהיא מאפרת את פניה. בהמשך היא טוענת שהמחאה האפקטיבית ביותר היא לבקש מנציגי המדינות השונות לגנות את ישראל ולהצהיר שלא ישתתפו בתחרות אם ישראל תשתתף - בדומה למחאה של מספר מדינות נגד רוסיה שהובילה להדחתה מתחרות האירוויזיון.

משתמש אחר בשם ביאטריס קווין ניצל את הביו של חשבון הטיקטוק שלו כדי לכתוב: "האם ישראל צריכה להיות מוחרמת מאירוויזיון 2024? מלאו את הטופס שבביו שלי!". בשבועיים האחרונים הקדיש המשתמש סרטון בכל יום כדי לדרוש מתאגיד השידור האירופי את ההדחה של ישראל מתחרות האירוויזיון. אחד מהסרטונים זכה ל-120 אלף צפיות.

these are the current odds for eurovision 2024, their team sees this and releases a statement saying they're still sorting out the participating countries list... thousands of deaths aren't enough to ban israel? eurovision is reluctant about condemning genocide. pic.twitter.com/c2gh2Y1KR2