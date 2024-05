דיג'יי בוף משמש כדיג'יי של ניקי מינאז' בסיבוב ההופעות העולמי שלה שנמצא עכשיו בעיצומו. אם לשפוט לפי האיומים של מינאז', יכול להיות שבקרוב הוא יאבד את העבודה היוקרתית שלו. הדיג'יי פרסם סטורי ובו הוא נראה חותם על שדיה של מעריצה, ואף הוסיף: "אני מפורסם, הן ביקשו ממני לחתום להן על השדיים", בליווי אימוג'י צוחק. מינאז', מצידה, פחות התחברה: "אני מבטיחה שאני אפטר אותו אם אני אי פעם אראה את זה שוב", כתבה בתגובה לתמונה.

הסיבה הספציפית לכך שניקי מינאז' לא אהבה את החתימה של הדיג'יי לא לגמרי ברורה: ייתכן שהיא רוצה להימנע משערוריות ומצפה מהעובדים סביבה להתנהגות מקצועית, במיוחד לאור העובדה שלפני ימים ספורים נתפסה עם מריחואנה בתיק שלה בשדה התעופה באמסטרדם.

I promise I’ll fire him if I EVAHHHHH see this again. Df https://t.co/peqSC5sINm