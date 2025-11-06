אסף אטדגי היה מנהלו האישי של עומר אדם במשך שנים, אבל השניים נפרדו בסכסוך קשה ואטדגי דרש, על פי דיווח, לקבל פיצוי על סך מיליון וחצי שקלים. למרות שהשניים כבר השלימו מאז - עדיין נדיר לראות אותם ביחד. במועדון באילת זה קרה אתמול (רביעי).