אסף אטדגי ועומר אדם, חברים שוב? הרגע שהמאבטח של אדם ניסה להסתיר
אחד מנגניו של עומר אדם הופיע במועדון באילת - ולהפתעת רבים מהנוכחים גם אסף אטדגי, מנהלו לשעבר של אדם, וגם עומר אדם עצמו עלו על הבמה יחד, ניגנו ושרו. השניים הסתכסכו בעבר ואטדגי דרש מהזמר פיצוי על סך מיליון וחצי שקלים
אסף אטדגי היה מנהלו האישי של עומר אדם במשך שנים, אבל השניים נפרדו בסכסוך קשה ואטדגי דרש, על פי דיווח, לקבל פיצוי על סך מיליון וחצי שקלים. למרות שהשניים כבר השלימו מאז - עדיין נדיר לראות אותם ביחד. במועדון באילת זה קרה אתמול (רביעי).
בסרטון שהגיע לידי mako מאותו המועדון, אחד הנגנים של עומר אדם הופיע ושר, ובשלב מסוים עלה לבמה אטדיג עם מפוחית והתחיל לנגן. אדם הצטרף בשירה. בתיעוד נראה אחד ממאבטחיו של אדם כשהוא מנסה לסמן לאנשים לא לצלם את החיבור המפתיע, מה שכמובן לא עבד.
