ביום שני האחרון הופיעה להקת הפאנק האגדית גרין דיי בלוקסמבורג, וכמו כמעט בכל הופעה - הם הזמינו מעריץ לעלות לבמה ולנגן איתם את השיר האחרון של הערב, הלהיט האקוסטי שלהם: Good Riddance (Time of Your Life). אבל דווקא למעריץ הזה היו תוכניות אחרות.

המעריץ הצעיר שעלה על הבמה קיבל מידיו של סולן הלהקה, בילי ג'ו ארמסטרונג, את הגיטרה, ומיד התחיל לנגן - את "וונדרוול" של אואזיס. "Oh, fuck me!" נשמע ארמסטרונג קורא ברגע שזיהה את האקורדים המוכרים של אואזיס, ולקח מיד את הגיטרה מהמעריץ. "ניסיון יפה", הוא הוסיף. רגע לאחר מכן עלה מאבטח לבמה ולקח אותו משם, וארמסטרונג נשאר לנגן את השיר האחרון של הערב בעצמו.

ליאם גלאגר, סולן "אואזיס", לא פיספס את ההזדמנות, והגיב לסרטון מהתקרית בטוויטר: "השיר הכי טוב של הערב". לא תגובה מפתיעה מצידו של גלאגר, שכבר הצהיר בעבר בראיון: "תמיד חשבתי שרוב הלהקות צריכות לנגן שירים של אואזיס. פו פייטרס יכולים לעשות כמה, גרין דיי יכולים לעשות יותר מאחד או שניים, רדיוהד? בואו נודה באמת, זה יהיה ערב כיף יותר".

עם או בלי גרין דיי, אואזיס מתכוננים לסיבוב הופעות האיחוד ההיסטורי שלהם שיתחיל בעוד יומיים באנגליה וימשיך משם להופעות בקנדה, ארה"ב ומדינות דרום אמריקה. מעניין אם מעריץ יעלה לבמה ויתחיל לנגן את השיר של גרין דיי.

Best song of the night