דמיאנו דייוויד, סולן להקת מונסקין נציגת איטליה שזכתה הלילה באירוויזיון, הגיב במסיבת העיתונאים שנערכה לאחר הזכייה על הסרטון שחרך את הרשתות החברתיות בו הוא נראה לכאורה מסניף סמים בשולחן של המשלחת האיטלקית בגרין רום.

"אני לא משתמש בסמים, לא קוקאין, בבקשה אל תגיד את זה", השיב דוד לשאלה של עיתונאי שוודי בנושא. מאוחר יותר כשנשאל על כך שוב ניסה להסביר שחבר אחר מהלהקה שבר כוס והוא התכופף לראות מה קרה. "אני יודע שזה נראה כאילו הסנפתי, אבל מעולם לא השתמשתי בקוקאין בחיים".

Italy denies the use of drugs #esf #Eurovision #italy #maneskin pic.twitter.com/3GlZ5esJDq