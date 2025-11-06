גורמים בממשלת קנדה טענו כי קיבלו הצעה להשתתף באירוויזיון, והנושא נידון בישיבת תקציב בממשלה. על פי אותם גורמים שהתפרסמו בתקשורת הקנדית המקומית, גם ראש הממשלה מעורב באופן אישי בנושא

האם קנדה תצטרף לאירוויזיון הקרוב? המדינה הצפון אמריקאית עדיין לא אישרה את הנושא באופן חד משמעי - אבל הוא עלה לדיון בישיבה ממשלתית השבוע, בה נחשף כי קנדה בודקת יחד עם רשות השידור הקנדית (ה-CBC) את האפשרות של הצטרפות לתחרות השירים האירופאית.

בדיווחים בתקשורת הקנדית נאמר כי ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, שנכנס לתפקידו במרץ האחרון, מעורב אישית בנושא. קנדה אינה חברה מלאה באיגוד השידור האירופאי, אבל בדומה לאוסטרליה, שכן משתתפת בתחרות, היא חברה חלקית - ולכן ייתכן שיתאפשר לה להשתתף במידה ותרצה.

זמרות קנדיות השתתפו בעבר בתחרות: הבולטת ביניהן היא, כמובן, סלין דיון, שייצגה את שוויץ ב-1988 וזכתה במקום הראשון, מה שהזניק את הקריירה הבינלאומית שלה כאחת הזמרות האהובות בעולם. בנוסף, שתי זמרות קנדיות אחרות - נטשה סיינט פייר ולה זארה, ייצגו את צרפת באירוויזיון 2001 ו-2023, בהתאמה.