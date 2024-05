סאלימן, המתמודד הצרפתי באירוויזיון 2024 עצר את הביצוע שלו ב"חזרת המשפחות" באמצע לטובת נאום ארוך על מוזיקה, שלום ואחווה. "כשהייתי ילד חלמתי. חלמתי על מוזיקה, חלמתי להיות זמר. חלמתי את החלום הזה: להיות זמר ששר בשביל שלום. אנחנו צריכים להיות מאוחדים על ידי המוזיקה, אבל עם שלום ואהבה".

זה לא האירוע החריג בחזרה האחרונה שנגמרה בצהריים. שלושת הנציגים שנחשבים עד כה למתנגדים העזים ביותר שלנו בתחרות, מרינה היווניה, במבי ת'אג האירית ונמו השוויצרי, נקלעו לתקרית עם איתי בצלאלי הסטייליסט של המשלחת הישראלית. האירוע נגמר בהעברת המשלחת הישראלית לקומה נפרדת במטרה להרחיק אותה מהמשלחת האירית. שלושתם המתמודדים פספסו את החזרה.

Slimane interpreted his dress rehearsal performance and send a massage of peace



“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer, to sing for peace” pic.twitter.com/gcC28zUOVW — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2024

"עמדנו לפני טקס הדגלים, כל המשלחות, עדן וטלי עומדות ביחד", סיפר בצלאלי מוקדם יותר בסטורי שנמחק מאז, "ואז יש קבוצה אחת קטנה של שלושה אנשים: היווניה, האירית המפלצת והחיקוי של שחר טבוך", אמר בהתייחס למתמודד השוויצרי. "היא פשוט התחילה לצרוח עליי: 'אל תצלם, אל תצלם'. אישה מטורפת".

"זה לא שאני היחיד שצילמתי, כן?", הוסיף", מלא מצלמות, סרטונים, אנשים עם טלפונים. היא התנפלה עליי ועשתה לי אצבע משולשת, אני אעלה את הסרטון יותר מאוחר. זה היה מגוחך. מיותר לציין שהוציאו אותי החוצה, כן?".