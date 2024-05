ההולנדי בדרך החוצה? לראשונה בתולדות התחרות בכל 68 שנותיה, מתמודד ניצב מול הדחה במהלך האירוויזיון - יוסט קליין, המתמודד ההולנדי, שייצג את הולנד עם Europapa. בשלב זה עדיין נותרו השערות רבות באשר למעשה שהוביל להדחה, אולם באתר של תאגיד השידור השוודי, SVT, הופיע דיווח לפיו הסיבה לדיון הבהול בעניינו היא תקרית של אלימות פיזית בינו לבין צלמת בכפר האירוויזיון. על פי דיווח בערוץ RTP הפורטוגזי, הולנד נפסלה מהשתתפות - אך עדיין אין אף דיווח רשמי בנושא. על פי דיווחים נוספים ותיעוד של עיתונאי התאגיד דב גיל-הר, השם של יוסט וכן דגל הולנד הוסרו מדלת חדר ההלבשה שלו.

בתחילה קליין לא עשה רושם של מתמודד "בעייתי" מאף בחינה, וסירב להתייחס באופן ישיר לנושא ההשתתפות הישראלית באירוויזיון במהלך ראיונות שקיים. אתמול במהלך מסיבת העיתונאים לאחר חצי הגמר השני זה כבר נראה אחרת: קליין התעטף בשמיכה והעמיד פנים שאינו מאזין בכל פעם שעדן גולן ענתה לשאלות העיתונאים, וכאשר מנחה מסיבת העיתונאים אמר לה שהיא לא חייבת לענות על השאלה הפרובוקטיבית של הכתב הפולני - תקף: "למה שהיא לא תענה?".

היום כבר התחיל להתעורר חשד שמשהו אינו כשורה: במהלך חזרה שהתקיימה בשעות אחר הצהריים הופיע קליין בשלב הצגת מתמודדי הגמר, אך כשהגיע תורו לעלות עם השיר ההולנדי, מיד אחרי עדן - לא נמצא, והחזרה התקדמה לשיר הבא בתור. ב-4 אחה"צ החשדות התחזקו כאשר איגוד השידור האירופי פרסם הודעה: "אנו חוקרים תקרית בה מעורב האמן ההולנדי, והוא לא ישתתף בחזרות עד להודעה חדשה. נעדכן בהמשך".

בשעה 7 כבר החלו לזרום דיווחים לפיהם הדגל ההולנדי הוסר מחדר ההלבשה של יוסט קליין, ומספר כלי תקשורת אירופאים חזרו על הדיווחים לפיהם התקיים עימות פיזי בין קליין לבין צלמת כלשהי. בנוסף, זעמו גולשים על סטורי שהעלתה קרן פלס, שנמצאת כעת במאלמו - שצילמה את יוסט קליין בניגוד לרצונו והוסיפה: "המתמודד ההולנדי לא אוהב אותנו וביקש שלא נצלם".

I just don't understand why they're being so disrespectful? How is this harassment being allowed??https://t.co/wUic8IRjnQ