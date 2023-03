מהרגע שנחשף הקטע הקצר של לורן, שכבר זכתה באירוויזיון מטעם שוודיה ב-2012, רגע לפני אירוע הקדם, עם השיר Tattoo - זה היה ברור שאין לה תחרות במולדתה על הזכות לייצג את אומת הפופ האירופית. אחרי שכבשה את המדינה שלה, לורן הספיקה להשתלט על שאר אירופה ותפסה את המקום ראשון בהימורים - עם 39% לזכייה.

למרות הנתונים היפים מאוד של נועה קירל בספוטיפיי ישראל, לורן בינתיים במקום הראשון בפער עצום ברשימת ההאזנות מבין המתמודדים. Tattoo עומד כבר על קרוב ל-10 מיליון האזנות, ורק שלשום (שבת, 11 במרץ) הוא צבר למעלה מ-980 אלף האזנות. ביוטיוב המצב קצת אחר. השיר עלה לעמוד הרשמי של לורן לפני כשבועיים והוא עומד על כ-1.3 מיליון צפיות, בעמוד הרשמי של האירוויזיון הקליפ צבר בינתיים 578 אלף צפיות.

מה לגבי המצעדים? ובכן בגוש הסקנדינבי לורן מרשימה מאוד. Tattoo תפס את המקום הראשון במצעד השוודי, 11 באיסלנד, 13 בפינלנד וגם בשאר אירופה הוא נכנס למצעדים: בבריטניה הוא נכנס למצעד הורדת הסינגלים (עוד לפני שניצחה בקדם) והגיעה למקום 34, בהולנד היא במקום 20.

כשהתארחה בפודקאסט "יורוטיפ" רגע לפני הקדם השוודי, כמו בכל סיפורי האגדות המוזיקליות, היא סיפרה שהשיר נחת עליה ומיד הבינה שזה שלה: "אני זוכרת את זה בבירור, זה היה ב-22:00. החבורה שלחה לי את השיר ופשוט הרגשתי משהו עוד לפני ששמעתי אותו. לחצתי פליי וזו הייתה תחושה מיוחדת, כמעט כמו התאהבות".

Most-streamed #Eurovision 2023 songs on Spotify (March 11):



Tattoo - 980,156

Due vite - 536,721

Queen of Kings - 401,296

Cha Cha Cha - 243,305

I Wrote a Song - 216,103

Unicorn - 120,690

Who the Hell Is Edgar? - 96,564

Évidemment - 91,710 — Eurovision Charts (@esc_charts) March 12, 2023

"מה שקורה לי כשאני שומעת מוזיקה, זה שאני רואה תמונות. ברגע ששמעתי את Tattoo, ראיתי כבר את הסצנה, את הוייב, את הצבעים, הנרטיב ומשם התחלתי לבנות את זה. אם אני לא רואה תמונות כשאני שומע שיר, השיר הזה לא בשבילי. אני נותנת לחלק הוויזואלי משמעות גדולה".