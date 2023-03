אירוויזיון 2023 מתקרב בצעדי ענק ו-37 המדינות המשתתפות בחרו את השירים שייצגו אותם על הבמה הגדולה בעולם ולראשונה אפשר באמת להגיד כל העולם. בפעם הראשונה בתולדות האירוויזיון כל אדם מכל מקום יוכל להצביע לשיר האהוב עליו ביותר. גם הברזילאי, האמריקאי והנזיר בבהוטן יוכלו להצביע. ההצבעות של האנשים שנמצאים במדינות שלא משתתפות ישוקללו לנקודת שיפוט נוספת שתיקרא the rest of the world. חידוש נוסף, צוותי השיפוט בוטלו בחצאי הגמר וההצבעות יהיו 100% של הקהל. הגמר לעומת זאת יהיה כרגיל עם 50/50 קהל וצוותי שיפוט.

כמו כל שנה, חודשיים לפני התחרות, אנחנו מביאים לכם את כל השירים שמתמודדים וכמובן את ההימורים שלנו. הפעם יש כמה פרצופים מוכרים שמגיעים לתחרות בפעם השנייה ומספר שיא של להקות והרכבים. סגנונות השירים בעיקר פופ ורוק לאור ההצלחות של הסגנונות האלה בשנתיים האחרונות. הזוכה די צפוייה ומאוד יפתיע אם מישהו אחר יצליח לנצח, אבל מהמקום השני בהחלט הכל פתוח. אז מי יצטרף לרשימה המכובדת של זוכי האירוויזיון ולאן נועה קירל תגיע? לגזור ולשמור.

חצי גמר ראשון, 9 במאי:

קרואטיה: Mama ŠČ! - להקת let 3

ומתחילים עם הדבר הכי מעניין השנה. להקת רוק מודרני ותיקה שקיימת כבר 36 שנה והייתה הצלחה אדירה ביוגוסלביה הקומוניסטית בשנותיה האחרונות. את הקריירה שלה עשתה הלהקה בעיקר משירים פרובוקטיבים ומאוד וולגריים ובשיר לאירוויזיון הם מביעים את דעתם על רוסיה והנשיא ולדימיר פוטין. אמנם שמו של פוטין אינו מוזכר בשיר, אבל נוכחותו מורגשת וכך גם על פי ראיונות של חברי הלהקה, שבגיל 60 כבר לא אכפת להם מכלום. רק על התעוזה הזאת תהיה לשיר הצלחה והוא כמובן יעלה לגמר ויתברג יפה יפה אי שם למעלה.

מקום: 5-8

אירלנד: We are one - להקת Wild youth

העולם רועש וגועש, רוסיה תוקפת את אוקראינה ומאיימת על שאר אירופה, מדינות שנלחמות ומפגינות נגד הממשל שלהן שלהם (כן, זה קורה בעוד מקומות באירופה) והשתלטות האיסלאם על מקומות רבים ביבשת - ואז אירלנד מביאה את ההמנון הלעוס והידוע ש"כולנו אחד" ו"כולנו שווים". הבעיה היא שאף אחד כבר לא קונה את זה ולא מאמין לזה. הלהקה, שקיימת כבר 6 שנים והופיעה בצמוד ל"ווסטלייף", מגיעה לאירוויזיון לנסות להרים את הקריירה המדשדשת שלה. בקליפ חברי הלהקה שרים עם מסכות על הפנים כי "אף פעם לא עשו את זה עד היום" וחבל כי הם דווקא נאים מאוד למראה. בקיצור, את הגמר הם יראו בטלוויזיה.



לטביה: Aijā - להקת Sudden lights

להקת האינדי רוק מביאה שיר לא רע, שנכתב במקור כשיר ערש שאמור לעזור לאנשים לשכוח את כל הצרות שיש בעולם, אבל הם החליטו לשנות אותו דווקא לרוק בועט. הרעיון יפה, הביצוע גם, וכשמתוך 15 שירים עולים עשרה, הסיכויים לא רעים בכלל. מאוד גבולי לעלייה לגמר, אבל בחצי גמר קשה כזה אני מהמר עליהם במקום ה-11. קרוב קרוב אבל לא מספיק.

מלטה: Dance (our own party) - להקת The Busker

ומלהקת אינדי רוק אנחנו עוברים לאינדי פופ, או ככה לפחות הלהקה מגדירה את עצמה. באסקר מביאה שיר קליל בסגנון דומה למה שצ'כיה עשתה ב-2018 וגם ב-2019. הבעיה היא שהם לא עושים את זה טוב כמוהם, השיר לא מתפתח לשום מקום, נשאר אותו דבר מהתו הראשון עד האחרון ומה לעשות, אין מקום לשתי להקות אינדי בתחרות. חבל מלטה, אולי בשנה הבאה.

נורווגיה: Queen of kings - אלסנדרה

הזמרת הנורווגית-איטלקיה אלסנדרה מביאה שיר שעוסק בהעצמה נשית, מה שמאוד פופולרי בשנים האחרונות בעיקר מאז הזכייה של נטע ברזילי. השיר משלב אלמנטיים נורדיים מוצלחים שעטופים בעיבוד פופ מצויין (כמו זה שהביא לנורווגיה את המקום הראשון בהצבעות הקהל באירוויזיון בתל אביב). אלסנדרה טוענת שלמרות שהשיר עוסק בכוח נשי, יש לו משמעות נסתרת והוא בעצם על כוחם של כל בני האדם ושחוויותיה כביסקסואלית השפיעו על הכתיבה והביצוע שלו. זו תהיה הפעם השביעית ברציפות שנורווגיה עולה לגמר. הישג יפה למדינה שמחזיקה בשיא הפעמים במקום האחרון באירוויזיון.

מקום: 9-12

פורטוגל: Ai Coração - מימיקט

לזמרת הפורטוגלית קוראים מריסה איזבל לופז מנה, אז ברור שבשביל להצליח היא צריכה שם במה קצר וקולע. הבעיה שלה היא שכל חצי שעה בערך היא ניסתה שם שונה עד שהתבייתה על "מימיקט" בשנת 2014. ופורטוגל כמו פורטוגל תמיד מביאה משהו שונה. שיר קברטי משהו שנשמע כאילו לקוח מהמועדונים האפלים של ניו יורק מלפני מאה שנה, רק בפורטוגזית. זה מגניב ויתן לה כרטיס לגמר, אבל לא יותר מזה.

מקום: 17-20

סרביה: Samo mi se spava - לוק בלאק

לוק מושפע מאוד מהעולם האפל של ערפדים וזה ניכר גם בשיר הזה שבתרגום חופשי אומר "אני רק רוצה לישון". את השיר הוא כתב כבר לפני שלוש שנים בשיא הקורונה יחד עם חבר לבנוני בשם מאג'ד קפורי. השיר ישב במגירה עד שהוא ראה בשנה שעברה את ההצלחה של קונסטרקטה עם שטיפת הידיים שהביאה את סרביה היישר למקום החמישי בטורינו והחליט שגם הוא יכול להגיע לאירוויזיון. אבל יש הזוי ויש הזוי מידי. קשה לראות שמשהו בשיר הזה יצליח לחבר את המאזין ברמה שאשכרה יצביעו לו. סרביה שזכתה באירוויזיון בפעם הראשונה שהשתתפה כמדינה עצמאית תישאר מחוץ לגמר לראשונה מאז 2017.

אזרבייג'אן: Tell me more - הצמד TuralTuranX

התאומים טוראל וטוראן נתקלו במקרה בפסנתר בבית הספר כשהיו ילדים והתחילו להתאמן עליו בסתר. כשאבא שלהם גילה הוא כבר קנה להם סינתיסייזר ומאוחר יותר גיטרות. הם התחילו להופיע באירועים שונים, אבל כשאביהם נפטר הם זנחו את המוזיקה. בטרגדיה נוספת, שני האחים שלהם נהרגו בתאונת דרכים בשנת 2015. כשהחליטו לעזוב את הבית ולעבור לבאקו הבירה הם חזרו למוזיקה והתפרנסו כנגני רחוב. השיר לאירוויזיון מושפע מאוד מהרוק הישן והטוב של שנות השישים מהמאה הקודמת, אבל בעיבודים עדכניים וברגעים מסויימים אפשר כאילו לשמוע את הביטלס כהומאז' לתחרות שתתקיים בעיר שבה הם התחילו. השיר טוב ואנחנו נשמע אותו גם בגמר.

מקום: 21-25

צ'כיה: My sister's crown - להקת וסנה

להקת פולק נשית לחלוטין שקיימת כבר מ-2016. חברות הלהקה מבצעות שיר באנגלית וצ'כית שמשלב בהרמוניה יפה את המוזיקה העדכנית והפולק המזרח אירופאי. גם במקרה הזה השיר עוסק בהעצמה נשית וקריאה לשיוויון בין המגדרים. זה קליט, זה מעניין וזה בגמר.

מקום: 5-8

פינלנד: Cha Cha Cha - קארייה

הראפר קארייה בולט, מגניב ובעיקר חצוף, והשפה הפינית שבדרך כלל לא עוברת טוב באוזן של האירופאים דווקא מוסיפה. ההופעה שלו מטורפת ואי אפשר יכול להוריד ממנו את העיניים וכבר נתקלנו במעריצי אירוויזיון שהתחפשו אליו בפורים האחרון. פינלנד ניצחה רק פעם אחת באירוויזיון ומעבר לפעם ההיא - מעולם לא נכנסו לטופ 5. אין ספק ש-Cha Cha Cha מתמודד חזק על המקום השני בגמר.

מקום: 2-4

ישראל: Unicorn - נועה קירל 3>

ישראל הייתה הראשונה להודיע על הנציגה שלנו לאירוויזיון וההייפ היה מטורף. "ישראל שולחת את מלכת הפופ הבינלאומית שלה", צעקו בכל עמודי מעריצי התחרות באירופה. נועה היא בחירה מעולה לתחרות והציפיות לשיר היו גבוהות, אבל כשיש ציפייה יש גם אכזבה. מעריצים ברחבי אירופה אמרו שהשיר לא מספיק טוב, שהוא מכיל בתוכו יותר מידי סגנונות וגם בהימורים הוא די נשאר יציב על מקום 8 פלוס מינוס (במהלך סוף השבוע עלה למקום החמישי) גם לאחר שפורסם, אבל, וזה אבל גדול מאוד, יוניקורן הוא שיר מ-ע-ו-ל-ה להופעה בטלוויזיה והיתרון של נועה, על אלה שנמצאים בראש טבלאות ההימורים, הוא שיוניקורן הוא היחיד שלא זכה בקדם אירוויזיון ולא ראינו את ההופעה הבימתית שלו.

אין ספק שזו פצצה מתקתקת שתעיף את האולם בליברפול ואת האנשים על הספה מול הטלוויזיה מסביב לעולם, ותמריא לצמרת טבלת התוצאות. בפעם האחרונה שהאירוויזיון התקיים בבריטניה דנה אינטרנשיונל זכתה בשנת ה-50 למדינה - השנה מציינים 50 שנה לישראל באירוויזיון ואנחנו שוב בבריטניה. זה יכול היה להיות סיפור יפה אבל יש מישהי (תכף נגיע אליה) שיהיה קשה מאוד לנצח. בהצלחה!

מקום: 2-4

מולדובה: Soarele și luna - פאשה פארפני

והנה הפרצוף המוכר הראשון בתחרות. פאשה השתתף באירוויזיון בשנת 2012 בבאקו והגיע למקום ה-11. שנה לאחר מכן הוא כתב את השיר של מולדובה בביצוע של אליונה מון שהייתה זמרת ליווי שלו וניגן על הפסנתר (גם אז הגיע למקום 11). השנה הוא מגיע עם שיר ברומנית בשם "השמש והירח". שיר פולק משובח שיביא אותו שוב לגמר רק מקווה בשבילו שלא יהיה שוב במקום 11. צריך קצת גיוון בחיים.

מקום: 13-16

הולנד: Burning daylight - מיה ניקולאי ודיון קופר

מיה ודיון זמרים מצליחים בהולנד, כל אחד עם קריירה עצמאית משלו, שהתחברו במיוחד לקראת האירוויזיון. שניהם שותפים לכתיבת השיר ביחד עם זוכה אירוויזיון 2019 דאנקן לורנס שבהחלט שומעים את הנגיעה המוכרת שלו בבלדה היפהפייה הזאת. Burning daylight מזכיר קצת את הדואט ההולנדי משנת 2014 שסיים במקום השני. יחד עם המחסור בבלדות השנה זה יבלוט ויצליח לא רע. מקסים, מקסים, מקסים.

מקום: 9-12

שוודיה: Tattoo - לורין

אחרי שהביאה את שוודיה לניצחון מוחץ עם Euphoria האלמותי ב-2012, לורין חוזרת לאירוויזיון עם Tattoo. שיר מעולה, הפקה מוזיקלית מצטיינת והופעה מהפנטת! מהרגע שהשיר יצא בחצי הגמר של הקדם השוודי ה"מלודיפסטיבלן" שוודיה זינקה בהימורים למקום הראשון בפער עצום מהשאר. אם לא יהיו הפתעות לורין תהיה הזמרת הראשונה שזוכה באירוויזיון פעמיים, שוודיה תקבל את הניצחון השביעי שלה ותשווה את שיא הזכיות בתחרות ביחד עם אירלנד. ככה עושים את זה!

מקום: 1

שווייץ: Watergun - רמו פורר

כמו בשנה שעברה, שווייץ שולחת זמר לא רע עם בלדה יפה, אבל מיושנת. ביטול צוותי השופטים בחצאי הגמר זו מכת מוות לשיר הזה. בשנה שעברה השוויצרים עלו לגמר בזכות השופטים כשבהצבעות הקהל הם לא קיבלו אף לא נקודה אחת. אנחנו אוהבים את זה, אבל ברור שזה קלאסי למקום אחרון בחצי הגמר. אין אופציה אחרת.

עולות לגמר: קרואטיה, נורווגיה, פורטוגל, אזרבייג'אן, צ'כיה, פינלנד, ישראל, מולדובה, הולנד, שוודיה.

חצי גמר שני, 11 במאי:

ארמניה: Future lover - ברונט

ברונט, הכפילה של נועה קירל, הולכת על סגנון אחר ממה שרגילה ובקליפ שלה היא דווקא מזכירה את לורין השוודית, גם בלבוש וגם בציפורניים. בלדה מאוד דרמטית שמשלבת את השפה הארמנית ומייחד אותה. המון רגש וכאב יכולים לחבר את הצופים ולגרום להם להצביע. הכל תלוי בביצוע אבל זה יכול לעלות לגמר.

מקום: 13-16

בלגיה: Because of you - גוסטאף

פופ גוספל שלכאורה יכול להיות מגניב, אבל עיבוד וביצוע מונוטונים לחלוטין ואתים מוצאים את עצמכם מהר מאוד משועממים. בנוסף, גבר שמאשים את כולם בכשלונות שלו לא מעורר אמפתיה במיוחד. שיר זול ועלוב שמקומו בתחתית הטבלה של חצי הגמר. איום ונורא.

קפריסין: Break a broken heart - אנדרו למברו

השיר הכי בינלאומי בתחרות השנה. אנדרו בכלל אוסטרלי עם שורשים קפריסאים. בשנה שעברה הוא התמודד בקדם האוסטרלי והגיע למקום השביעי, היוצרים של Break a broken heart בכלל דנים ושוודים (מה שלא כל כך חדש). גם Fuego שכמעט ניצח את נטע נכתב על ידי שוודים. השיר עוסק באהבה נכזבת שממנה צומחים מחדש. הרעיון לעוס מכל הכיוונים, אבל הביצוע טוב ומזכיר קצת את השיר הפולני משנה שעברה שגם הצליח לא רע. קפריסין בגמר.

מקום: 9-12

דנמרק: Breaking my heart - ריילי

ריילי הוא זמר מאיי פארו ומשפיען רשת. הוא מספר שהשיר נכתב על מערכת יחסים רעילה שהיה כבול בה ובעצם כתיבתו עזרה לו לצאת ממנה לחופשי. השיר הוא אלקטרו פופ מיושן, אבל הכריזמה שלו על הבמה די מפצה על זה. הוא יגיע לגמר אבל לא יצטיין שם במיוחד.

מקום: 21-25

אסטוניה: Bridges - אליקה

אליקה השתתפה בערך בכל ריאליטי מוזיקלי אפשרי במדינות הבלטיות, והעקשנות שלה משתלמת. ב-2021 היא סוף סוף ניצחה וקיבלה חוזה הקלטות ב"יוניברסל". השיר Bridges הוא בלדת הטישו של השנה שנכתב בשלוש שעות של התמוטטות עצבים באולפן ההקלטות. הקטע של הפסנתר שמנגן לבד נחמד, אבל השיר מלא ביותר מדי פאתוס. מצד שני זו הבלדה היחידה של הערב ולכן היא תבלוט ותעלה לגמר.

מקום: 21-25

יוון: What they say - ויקטור ורניקוס

ויקטור בסך הכל בן 17 והגנים החצי יווניים וחצי דנים בהחלט נותנים את השפעתם. הבחור הזה פשוט חתיך מה שבוודאי כבר יתן לו כמה וכמה קולות. הוא גם מתעתע בנו, מצד אחד כזאת בגרות לכתוב כזה שיר ומצד שני התשוקה שלו לטרוף את העולם מתפוצצת בקליפ. השיר עצמו נשמע כמו עוד שיר של להקת בנים משנות התשעים, אבל ויקטור בא לכבוש את ליברפול מה שיתן לו כרטיס לגמר.

מקום: 17-20

איסלנד: Power - דיליה

שמישהו יסביר לנו מה היא רוצה. זמרת צעקנית, חסרת כריזמה לחלוטין שמקפצת על הבמה כמו בשיעור התעמלות. אין שום סיכוי בעולם שהדבר הזה רואה גמר ואני בטוח בזה כמו שאני בטוח בניצחון של שוודיה. יאללה לארוז חזרה לגייזרים של רייקיאוויק.

רומניה: D.G.T. (Off and on) - תאודור אנדריי

מודים שבהתחלה לא אהבנו את זה, אבל עכשיו זה כבר עובר סבבה באוזן. תאודור התפרסם ב"דה ווייס קידס" ומאוחר יותר ניסה את מזלו גם באקס פקטור. השיר הזה משלב כמה וכמה סגנונות וההופעה די מבולגנת, אבל הוא זמר טוב והמראה החנוני שהוא אנטיתזה לשיר ולהופעה - נותן משהו מגניב. התחזיות לא טובות ובהימורים הוא ממוקם כרגע במקום האחרון. לא מן הנמנע ששם גם יסיים את הערב.



אלבניה: Duje - אלבינה ומשפחת קלמנדי

אלבניות אוהבות לצעוק, זה לא חדש. אלבינה מגיעה עם כל המשפחה לליברפול ותשיר בשפת האם שלה. השיר אותנטי והיא זמרת טובה - למרות המיקום הנמוך בהימורים היא תפתיע ותעלה לגמר. משהו חייב לעלות מחצי הגמר הנוראי הזה.

מקום: 21-25

אוסטרליה: Promise - להקת Voyager

Voyager היא להקת מטאל פרוגרסיבי מפרת' שהוקמה כבר בשנת 1999. האלבום האחרון שלהם יצא בהפקה בינלאומית בחברת Seasons of mist הצרפתית-אמריקאית. זה הניסיון השלישי שלהם להגיע לאירוויזיון ואחרי שבשנה שעברה הם הגיעו למקום השני בקדם המקומי, הטלוויזיה האוסטרלית SBS החליטה לשלוח אותם לליברפול בבחירה פנימית. זו להקה מוכרת עם קהל מעריצים בכל העולם והשיר הרוקיסטי פשוט עשוי טוב. גמר אירוויזיון מובטח.

מקום: 13-16

אוסטריה: ?Who the hell is Edgar - טיה וסלינה

טיה וסלינה הן זמרות עצמאיות, שחברו יחד לכבוד האירוויזיון והן מביאות יחד שיר על אחד מהסופרים הגדולים, אדגר אלן פו. שיר מקפיץ צעיר וחצוף בדיוק כפי שאדגר היה בחייו ובמותו בגיל 40 בלבד. זה הולך להעיף את הגג של הארנה בליברפול וידורג גבוה גם בגמר. ברוכה השבה אוסטריה.

מקום: 9-12

גאורגיה: Echo - אירו

וואוו, וואוו, וואוו. היה שווה לחכות לשיר האחרון שהתפרסם מכל משתתפי התחרות השנה. האירוויזיון לא זר לאירו, כחלק מלהקת הבנות "קנדי" היא ניצחה בשנת 2011 באירוויזיון הילדים. השנה היא זכתה ב"דה ווייס גאורגיה" והרוויחה את הכרטיס לליברפול. שיר חזק מאוד ויש מצב שהוא ינצח את חצי הגמר הזה. המקום הכי גבוה שגאורגיה הגיעה באירוויזיון הוא 9. השיא הזה יישבר השנה.

מקום: 5-8

ליטא: Stay - מוניקה לינקוטה

מוניקה חוזרת לאירוויזיון אחרי שייצגה את מדינתה ב-2015 בווינה יחד עם ואידס באומילה. הפעם היא מגיעה לבד וזה פשוט לא זה. אז זה היה שיר מתוק וטיפשי שלא מצריך קול גדול, אבל הפעם Stay הוא שיר שדורש זמרת עם יכולות ווקאליות אמיתיות שפשוט לא קיימות אצלה. יש מצב שהחליטו לשלוח אותה לתחרות בשביל להיפטר ממנה אחרי שהגיעה כל שנה כמו שעון לקדם המקומי. אחרי שנתיים מוצלחות ליטא תחזור לראות את הגמר מהמלון בליברפול.



פולין: Solo - בלאנקה

בלאנקה קצת התבלבלה בתחרות. הבחורה יפה בצורה שלא תיאמן, אבל זמרת היא לא. היא בעיקר נשמעת כמו חובבת קריוקי בינונית שאפילו לא הייתה מתקבלת להיות מלצרית מזמרת בפאנצ׳ליין. השיר הוא פופ קליל וקליט שמתחילים ישר לזמזם יחד איתה, ועל הדרך מגלים שאתם עושים את זה הרבה יותר טוב ממנה. יש סיכוי גבוה יותר לדואט חדש של עפרה חזה ופרדי מרקורי מאשר שזה יעלה לגמר.

סן מרינו: Like an animal - להקת Piqued Jacks

במילה אחת - לא.

בשתי מילים - ממש לא.

בשלוש מילים - יותר גרוע מפולין.

סלובניה: Carpe Diem - להקת Joker out

כבר קיבלתם נקודות על הבחירה לשיר בסלובנית. שיר פופ רוק מדליק שגורם לך לזוז בכיסא, לא להיט גדול אבל בחצי גמר חלש כזה הם בהחלט בפנים - שזה חדשות טובות לסלובנים שלא ראו גמר מאז האירוויזיון בתל אביב.

מקום: 17-20

עולות לגמר: ארמניה, קפריסין, דנמרק, אסטוניה, יוון, אלבניה, אוסטרליה, אוסטריה, גאורגיה, סלובניה.

גמר, 13 במאי:

איטליה: Due vite - מרקו מנגוני

מרקו מנגוני הוא אחד הזמרים המצליחים באיטליה מאז זכייתו באקס פקטור 2009. האירוויזיון לא זר לו, בשנת 2013 הוא ייצג את איטליה במאלמו והגיע למקום השביעי המכובד. גם הפעם הוא מגיע עם בלדה מדהימה שנקראית בתרגום חופשי "חיים כפולים", המספרת על החיים של הלילה מלאי הדרמות אל מול החיים המשעממים של היום. הכריזמה שלו מהפנטת אותך והשפה האיטלקית ממיסה. השיר עדיין צריך לעבור עיבוד מחדש כדי לעמוד בתקנון התחרות שמגביל כל שיר לשלוש דקות. מקווים שזה לא יפגע ביצירה הזאת.

מקום: 5-8

גרמניה: Blood & Glitter - להקת Lord of the lost

זו להקה ותיקה יותר ממונסקין, שהביאה את הניצחון לאיטליה ב-2021, אבל להביא גלאם רוק באירוויזיון שנתיים אחרי הזכייה האיטלקית מצטייר כחיקוי. מה גם, השיר פחות טוב וגם הזמר לא מי יודע מה מוצלח. למרות שחיממו בעבר את איירון מיידן, את האירוויזיון הם לא יעברו בהצלחה וגרמניה ככל הנראה תסיים שוב במקום האחרון.

מקום: 26

ספרד: Eaea - בלאנקה פלומה

אחרי ההצלחה הפנומנלית של שאנל בשנה שעברה, ספרד חוזרת למקורות ושולחת שיר ספרדי אמיתי. בלאנקה מספרת שהושפעה מהמוזיקה של סבתה המנוחה. יש לזה קטע וזה יצליח לקושש כמה נקודות, אבל רק כמה.

מקום: 17-20

צרפת: Évidemment - לה זארה

פטימה זהארה חאפדי הידועה יותר בשם הבמה "לה זארה" היא זמרת קנדית שנולדה למשפחה מרוקאית. אחרי ההצלחה של צרפת לפני שנתיים עם ברברה פראווי, שהגיעה למקום השני, צרפת שולחת שוב שיר עם הופעה קלאסית והומאז' לאדית פיאף עם הכובע הצלחתי על הראש. זה פשוט נפלא. לא תהיה פה הצלחה כמו Voila, אבל בהחלט חוזרים לצד השמאלי של טבלת הניקוד, כל הכבוד.

מקום: 13-16

בריטניה: I wrote a song - מיי מולר

אז היא כתבה שיר, יופי לה. זה השיר שהכי קרוב בסגנון שלו ליוניקורן שלנו, אבל הוא לא מגיע לקרסוליים שלו ושל נועה. מיי הודתה בטוויטר שהיא מאוהבת בנועה והאחרונה שלחה אותה למצוא להן מסעדה טובה בליברפול לדייט. אין בפסגה מקום לשתי זמרות פופ והפעם הפסגה שלנו.

מקום: 21-25

אוקראינה: Heart of steel - הצמד Tvorchi

זה היה אמור להיות הרגע שלהם: להופיע באירוויזיון במגרש הביתי אחרי הניצחון של אוקראינה בשנה שעברה. הצמד Tvorchi עושה מוזיקה אלקטרונית כבר שש שנים והאמת גם די מצליח. השיר עצמו הושפע מההיסטוריה של התחרות, שנוסדה בשביל לאחד את אירופה הקרועה אחרי מלחמת העולם השניה והיום, כשמישהו מאיים עליהם (ועל כל העולם) בנשק גרעיני האוקראינים עם לב הפלדה נלחמים בכל הכוח בשביל להגן על העולם. גם בלי קשר למלחמה, השיר הזה פשוט טוב וההפקה מצויינת, יחד עם נקודות הרחמים זה יסיים גבוה גבוה.

מקום: 2-4

אירוויזיון 2023 יתקיים בליברפול, אחרי שה-BBC התנדבו לארח את התחרות במקום אוקראינה, שנמצאת תחת מלחמה. התחרות מתקיימת בשיתוף פעולה מלא עם הטלוויזיה האוקראינית. זו תהיה תחרות שונה ממה שראינו עד היום ואנחנו כמובן נהיה שם לדווח לכם. לא לשכוח: 9, 11 ו-13 במאי בשעה 22:00 בשידור חי בכאן 11.