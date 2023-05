קארייה, המתמודד של פינלנד באירוויזיון 2023, הפך לחביב הקהל עם הלהיט המוזר והמדבק צ'ה צ'ה צ'ה. קייטי וולדרמן, כתבת ה-BBC, חשבה שהיא נתקלה בזמר הפיני וקפצה על ההזדמנות לראיין אותו. רק אחרי השידור היא הבינה את הטעות: בכלל לא מדובר בקארייה, אלא במעריץ שרוף שהתלבש באותו לוק אייקוני של הזמר, עם חזה חשוף, שרוולים ירוקים זרחניים וקולר. אופס.



בקטע מתוך התוכנית BBC North West Tonight נראית המראיינת מספרת "אפילו הצלחתי לתפוס את האיש בכבודו ובעצמו". אוי לא. "מה דעתך על ליברפול עד כה?" היא שאלה את לא-קארייה. "היא מדהימה, בהשוואה למדינות אחרות שהייתי בהן הכל פה מאורגן, הכל במרחק הליכה, והכל כל כך ידידותי וקל, זה מדהים". מעריצי האירוויזיון וצופים עירניים מיד שמו לב לטעות, וחגגו עליה: "כשאתה מזמין מתמודד אירוויזיון מ'וויש'" הגדיר זאת בשנינות גולש אחד. אחר ככל הנראה היה שם בזמן התקרית ותיעד אותה, וסיפר: "ראיתי את ה-BBC רצים אחרי הבן אדם האקראי לחלוטין הזה כדי לראיין אותו". האדם האקראי, אם תהיתם, הוא חבר במועדון מעריצי אירוויזיון מאוסטרליה.





