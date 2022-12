מניז'ה, הזמרת שייצגה רוסיה את באירוויזיון 2021 עם השיר "Russian Woman" הגיבה אתמול בלילה להשעיה של מולדתה מהתחרות. באופן מפתיע היא בחרה לתת לעוקביה דווקא את ישראל כדוגמה לשילוב של מאבקים פוליטיים ועולמיים בתחרות.

אחרי שלא מעט שאלו אותה מה דעתה על ההשעיה של רוסיה מהתחרות השנה, הזמרת הודתה שזה ציער אותה מאוד, אבל אז נזכרה בשיר שישראל שלחה לתחרות ב-2009. למי שלא זוכר, מדובר כמובן בשיר של אחינועם ניני ומירה עווד "עינייך" ("There Must be Another Way"), שסיים במקום ה-16 בגמר התחרות.

מניז'ה הסבירה שישראל שלחה את השיר הזה כמחאה "למלחמה ובשביל לקדם זכויות אדם", וציינה שהזמרות אמנם לא זכו, "אבל ניצחון לא הייתה המטרה שלהן". היא המשיכה וציטטה את השתיים: "באחד מהראיונות שלהם הן אמרו: 'אנחנו לא עד כדי כך נאיביות להאמין שאנחנו מייצגות את הסיטואציה הנוכחית. אנחנו מנסות להראות את השלום שיכול להגיע אם נעשה את המאמצים לשים את הסכסוך מאחורינו'".

לסיום הזמרת שסיימה בשנה שעברה במקום ה-"במת האירוויזיון יכולה להפוך לטריבונה למוזיקאים שלנו שתומכים בשלום. אני והניסיון שלי בתחרות מלמדים שאמן יכול להעביר את המסר שלו. למוזיקה יש את הכוח לקרב מיליוני אנשים. יש הרבה דוגמאות לכך בהיסטוריה שלנו. רוסיה לא צריכה להיות מבודדת בתחומים לא פוליטיים כמו תחרות האירוויזיון. אל תקצצו את הגשרים האחרונים של שיתוף פעולה, זו הדרך החדשה אל 'חומת ברלין' החדשה. אם פוליטיקאים לא מוצאים שפה משותפת אולי אמנים יכולים?".

החיבור של מניז'ה לסיטואציה הנוכחית לישראל לא מגיעה במקרה. כזכור, את השיר איתו התמודדה בתחרות היא כתבה ועבדה עליו יחד עם המוזיקאים הישראלים אורי קפלן ואורי אבני. גם הרקע האישי שלה גורם לה להסתכל על הסיטואציה מנקודת מבט מורכבת יותר. מניז'ה אמנם רוסיה אבל בן זוגה ובעלה לעתיד הוא חצי אוקראיני.

נכון לעכשיו קשה למצוא יותר מדי אמנים שפתחו את הפה והביעו את דעתם בעד או נגד רוסיה. מי שכן הגיבו היו הנציגים הנורווגים השנה שהעלו תמונה שלהם עם לבבות בצבעי הדגל האוקראיני, והנציגים הליטאים משנה שעברה שהעלו תמונה עם חולצה עליה כתוב "תעצרו את פוטין, העולם".

כזכור, הנציגה האוקראינית, שהסתבכה בשבוע האחרון בחשד לתמיכה ברוסיה, יצאה נגד שליט רוסיה באינסטגרם שלו: "ולדימיר פוטין הוא פאקינג היטלר של המאה העשרים ואחת, והוא החליט לכבוש את האדמה שלנו. הערים והצבא שלנו נמצאים תחת אש. זו האמת. לא משנה מה, אנחנו מאמינים בלב שלם בניצחון שלנו, בניצחון של הטובים על הרעים, אור מול החשכה הרוסית, שרוצה להשמיד את כל העולם. זה לעולם לא יספיק לו, אנחנו צריכים לעצור את הסיוט הזה. אנחנו מאמינים בעזרה הבינלאומית ויותר מכל, בצבא האוקראיני".

אז מה הלאה? עוד מוקדם לדעת. חשוב לציין שרוסיה הודחה רק מהאירוויזיון הקרוב ולא הושעתה מחברות ב-EBU. בניגוד לבלרוס, למשל, שבשנה שעברה שלחו שיר שהתנגד להפגנות במדינה ותמך בשלטונו של הנשיא אלכסנדר לוקשנקו - ונזרקו מהתחרות והושעו מהארגון עצמו לשלוש שנים. הלהקה האיסלנדית שהניפה בתל אביב דגל פלשתין, ולמרות שאיימו עליהם בסנקציות קשות אם יעשו זאת, נקנסה סך הכל ב-5,000 יורו. בעקבות ההדחה של רוסיה נשארנו עם 40 מדינות - כולל אוקראינה, אבל סביר מאוד שהמדינה שכרגע מתקשה להגן על עצמה תודיע על פרישה.