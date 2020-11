זה לא משנה מה הדעה שלכם על הקליפ (והשיר, שהצליח להידחק אחורה בדיון במקום להיות הנושא המרכזי) החדש של עדי ביטי שיצא בדיוק לפני שבוע: אוהבים או שונאים, חושבים שזה פמיניסטי או מיזוגיני, ואולי אפילו מסוכן או לא מעניין – על דבר אחד כנראה שאי אפשר להתווכח, והוא שמלכתחילה המטרה של כל המהלך הזה הייתה לייצר פרובוקציה.

עירום מרומז, סושי על אישה אסייתית מחוסרת הכרה ו"כוכבת ילדים כמו שעוד לא ראיתם אותה" - כל הדברים האלה נעשו כדי לייצר עניין, ובוודאות לא נכללו בקליפ מתוך איזושהי אמירה אמנותית או כוונה טהורה אחרת - ומסתמן שזה הצליח לביטי ואנשיה בענק.

עכשיו בואו, פרובוקציה משמעה שני דברים: הדבר הראשון הוא שלא מעניין להגן על זה, כי למי יש כוח להביע דעה נגדית בדיון על הסכנות שבקליפ החדש של עדי ביטי, שכאמור מראש הכוונה שלו הייתה שננהל את הדיון הזה ולא שום דבר אחר; והדבר השני הוא שהשיר עצמו (זוכרים? שיר? המוצר העיקרי בדרך כלל במוזיקה, שיש או שאין לו קליפ, אבל זה לא כל מה שמשנה?) לא מספיק טוב.

אם היה פה שיר פצצה, שמראש כל המשאבים היו מכוונים אליו, ושבסוף העבודה עליו הצוות של ביטי והיא עצמה היו מספיק גאים ובטוחים בו - הם לא היו נשענים על קליפ פרובוקטיבי כדי לקדם אותו - ושיר לא טוב זו הבעיה העיקרית, או לפחות אמורה להיות הבעיה העיקרית - של כל אמן בתחום.

אלא ש"חמסה חמסה" החדש מעביר את המסר שלעדי ביטי אין שום דבר מעניין להגיד, או שלצוות שלה לא אכפת מה יש לה להגיד, כי הם בסך הכל רוצים להיט זריז במשקל נוצה עם שורות גנריות להחריד כמו "איזה וודג' למות". ובכן, במרחק של שבוע - יש לי הצעה שאולי תספק את שני הצדדים.

עדי ביטי פשוט צריכה להפסיק להוסיף עוד ועוד כותרות למאגר הסיפורים הצהובים סביבה, ולהתחיל להשתמש במאגר הזה כדי להביא להיט. אם לא להיט, או לפחות שיר עם אמירה, אז שיר שיהיה אפשר להגיד עליו שהוא שיר של עדי ביטי ולא להיט בהזמנה שאפשר להלביש באותה מידה על כל זמרת פופ אחרת.

משווים אותך לנועה קירל? עלית לכותרות בזכות השתתפותך בעונה של הישרדות? אבא שלך הורשע במעשים מגונים והטרדות מיניות? קחי את הלימונים ותעשי מהם לימונדה. כל זה מספיק בשביל שיר - ועכשיו יש לך אפילו גם את המיני סערה הזאת סביב "חמסה חמסה".

קחי לדוגמה את טיילור סוויפט שכתבה על התדמית שלה אלבום שלם, "The Fear" ו-"Piece Of Me", שנכתבו על מדורי הרכילות, אותם מדורים שסיפקו ללילי אלן ולבריטני ספירס (בהתאמה) שניים מהלהיטים הגדולים שלהן. בנוסף, אין היום ראפר שלא מקלל את התקשורת בכל שיר שני. תלמדי מהם.

כי אם יש משהו שהשירים האחרונים של עדי ביטי שידרו, זה בעיקר הרבה חוסר אמינות - בקליפ של "חמסה חמסה" היא מוקפת בגברים בוגרים שלא נראים כמו סוג האנשים שהיא מסתובבת איתם במציאות, ובקליפ של "לא שלך" היא כאילו מתחתנת, וזה קורה כמה שנים טובות מוקדם מדי. אבל אם ביטי תוציא עכשיו שיר שמתייחס נקודתית לרכילויות שמקיפות אותה, זה בהכרח לא יהיה לא אמין - כי זה יהיה הסיפור הפרטי שלה - ואני בטוח שיש לה הרבה מה להגיד עליו.

ועוד מילה על הקליפ, כי המעמד מחייב: ניהול אמנותי, יחסי ציבור, מילים ולחן, תסריט והפקה – רשימת הקרדיטים שבתחתית הקליפ החדש של עדי ביטי ביוטיוב עמוסה מדי בשמות של גברים. אם לא למען השוויון התעסוקתי אז אולי בשביל להבין יותר מקרוב את נקודת המבט של הכוכבת שביצירה שלה אתם לוקחים חלק – לא שווה שהתעשייה הזאת תפנה מקום ליותר נשים? תחשבו על זה. תחשבי על זה.