שנות ה-80: תוצאות מצעד העשור

בשבועות האחרונים, לקראת מצעד העשור המתקרב, mako וגלגלצ הזמינו את הקוראים והמאזינים לבחור מחדש את השירים הכי אהובים של העשורים הקודמים. ההצבעה למצעד שנות ה-80 הסתיימה השבוע, והיום הושמעו 100 השירים הנבחרים במשדר מיוחד שנמשך 10 שעות בגלגלצ. בתום המשדר הוכתר "Take On Me" של להקת A-Ha כשיר העשור של שנות ה-80.

בימים אלה ממשיכות ההצבעות למצעד העשור של שנות ה-90 (שתוצאותיו יתפרסמו ב-23.8) ולמצעד של העשור הראשון של שנות ה-2000. בהמשך תיפתח ההצבעה הגדולה שתסכם את העשור האחרון. בשבוע שעבר הוכרז "Let It Be" של הביטלס כשיר העשור של שנות ה-70, בעוד ש-"Bohemian Rhapsody" של קווין הגיע למקום השני. ניתן להצביע למצעדי העשור דרך האתר.

להאזנה לכל שירי המצעד לחצו כאן