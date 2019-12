מצעד העשור של mako וגלגלצ

55 אלף גולשים הצביעו בשבועות האחרונים למצעד העשור של mako וגלגלצ, והיום, רגע לפני המעבר ל-2020, מתקיים משדר חגיגי שמסכם את העשור החולף. במהלך יום השידורים המיוחד אנחנו חושפים את תוצאות המצעד ומשמיעים את 100 השירים הגדולים שאתם בחרתם. המשדר עובר בשידור חי כאן ב-mako עם דלית רצ'שטר, שתכריז על 40 השירים הגדולים של העשור, ולקראת 19:00 בערב תחשוף מה נבחר לשיר העשור.

במסגרת המצעד עמדו להצבעה 550 שירים, שנחשבים ללהיטים הגדולים ביותר שיצאו במהלך 10 השנים האחרונות. לצד ההצבעה לשיר העשור, הגולשים הצביעו לקטגוריות נוספות:

מפיק העשור: אביצ'י

הרכב העשור: מארון 5

השיר הגרוע של העשור: Psy - Gangnam Style



התוצאות עד כה:

100. Lady Gaga - Born This Way

99. Jennifer Lopez & Pitbull - On The Floor

98. Katy Perry - Roar

97. Rihanna & Calvin Harris - We Found Love

96. Ariana Grande - thank u, next

95. Sam Smith - Stay With Me

94. One Direction - What Makes You Beautiful

93. Lana Del Rey - Summertime Sadness

92. Alt-J - Breezeblocks

91. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

90. Bastille - Pompeii

89. Stromae - Papaoutai

88. Rihanna - Russian Roulette

87. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

86. LSD - Genius

85. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

84. ?Arctic Monkeys - R U Mine

83. LMFAO - Party Rock Anthem

82. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble

81. Maroon 5 - Sugar

80. A Great Big World, Christina Aguilera - Say Something

79. Rag'n'Bone Man - Human

78. Bruno Mars - Marry You

77. Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie - Rockabye

76. Travie McCoy, Bruno Mars - Billionaire

75. P!nk & Nate Ruess - Just Give Me A Reason

74. Daft Punk, Pharrell Williams - Get Lucky

73. Bruno Mars - The Lazy Song

72. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

71. B.o.B, Hayley Williams - Airplanes

70. Lukas Graham - 7 Years

69. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

68. PSY - Gangnam Style

67. Coldplay - Hymn For The Weekend

66. Dua Lipa - New Rules

65. Milky Chance - Stolen Dance

64. Avicii - Hey Brother

63. Justin Bieber - Love Yourself

62. Lorde - Royals

61. The Script, will.i.am - Hall Of Fame

60. Vance Joy - Riptide

59. Macklemore, Ryan Lewis & Wanz - Thrift Shop

58. Arctic Monkeys - I Wanna Be Your

57. LP - Lost On You

56. Taylor Swift - Shake It Off

55. Coldplay - A Sky Full Of Stars

54. Beyoncé - Love On Top

53. Owl City - Fireflies

52. (Shakira, Freshly Ground - Waka Waka (This Time For Africa

51. Camila Cabello, Young Thug - Havana

50. Bruno Mars - Grenade

49. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

48. Mahmood - Soldi

47. Justin Bieber - Sorry

46. Twenty One Pilots - Stressed Out

45. Macklemore, Ryan Lewis & Ray Dalton - Can't Hold Us

44. Billie Eilish - bad guy

43. Sia & Sean Paul - Cheap Thrills

42. Family of the Year - Hero

41. Train - Hey Soul Sister

40. Adele - Set Fire To The Rain

39. Maroon 5, Christina Aguilera - Moves Like Jagger

38. Miley Cyrus - Wrecking Ball

37. Ariana Grande - 7 Rings

36. Fun. & Janelle Monáe - We Are Young

35. Idina Menzel - Let It Go

34. Bruno Mars - Just The Way You Are

33. Wiz Khalifa, Charlie Puth - See You Again

32. Eminem, Rihanna - Love the Way You Lie

31. James Arthur - Impossible

30. Maroon 5, Cardi B - Girls Like You

29. (Beyoncé - Run the World (Girls

28. Alicia Keys - Girl on Fire

27. Louis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito

26. Imagine Dragons - Believer

25. Pharrell Williams - Happy

24. Imagine Dragons - Radioactive