האירוויזיון נמצא כבר ממש מעבר לפינה. תל אביב מלאה דגלים ופוסטרים, הבמה כבר בבנייה וזה בדיוק הזמן להכיר את כל אלה שמגיעים אלינו במטרה אחת ויחידה, לרשת את נטע ברזילי ולהביא ניצחון. האם סרגיי לזרב הרוסי יצליח הפעם? אולי בילאל חסאני הצרפתי יעשה היסטוריה ויהיה למוסלמי הראשון שזוכה באירוויזיון? כל השירים, כל ההימורים וגם, לאן יגיע קובי מרימי? חצי גמר ראשון: יום שלישי 14 במאי: סלובניה - Sebi - זאלה קרלי וגשפר שנטל דווקא הסגנון הכל כך לא אירוויזיוני והמונוטוניות שלו הופכים את השיר הזה לאחד הייחודיים בתחרות השנה. תופס לך את האוזן ואפילו מרענן. כל הכבוד סלובניה, נתראה בגמר. מקום: 5-8 בלרוס - Like It - זנה היא צעירה, חצופה ופלרטטנית עם שיר פופי מקפיץ ונחמד. מפתיע כשזה מגיע מהמדינה הקומוניסטית האחרונה באירופה. רק חבל שהמבטא הכבד והאי-דיוקים ישאירו אותה מחוץ לגמר. צ'כיה - Friend Of A Friend - לייק מלאווי אחת המדינות הכושלות ביותר בהיסטוריה של התחרות לקחה את עצמה בידיים ובשנה שעברה הצליחה לראשונה להתברג בטופ 10 עם שיר צעיר ועדכני. השנה הם ממשיכים עם הקו הזה. הגמר מובטח, ועם הופעה בימתית טובה, זה אפילו יכול לסיים די גבוה. מקום: 13-16 מונטנגרו - Heaven - די-מול האמת שזה יפה, שישה זמרים שמתחפשים לתווים. מונטנגרו תמיד הייתה מדינה עם תעוזה שלא הצליחה אז עכשיו הם מנסים ללכת על המיינסטרים. חבל שזה מיינסטרים של שנות התשעים. הכי מייקל ג'קסון בלשחרר את ווילי. נשארים בחוץ. קפריסין - Replay - טמטה אחרי שבשנה שעברה הם טעמו בפעם הראשונה את צמרת לוח הניקוד וכמעט הצליחו לגנוב לנטע את הניצחון עם הלהיט "Fuego", הקפריסאים החליטו לשלוח השנה בערך את אותו השיר. מקווה שהם לפחות ישנו את הכוריאוגרפיה. כמובן שיהיו בגמר, אבל ההופעה שם היא זו שתקבע. מקום: 5-8 סרביה - Kruna - נוואנה בוז'וביץ' המדינה הבלקנית המצטיינת הזאת הולכת על בטוח ושולחת בלדה בלקנית בסרבית, סגנון שתמיד הצליח להם והביא תוצאות יפות כולל ניצחון אי שם לפני 12 שנה. זמרת חזקה מאוד. יש גמר. מקום: 17-20 פינלנד - Look Away - דארוד עם סבסטיאן ריימן שיר ניינטיז שנשמע כאילו נלקח ממסיבת בר המצווה שלי. חופר בכל פרמטר אפשרי. הכי "סינג הללויה". מאוד מקווה שזה יישאר בחוץ ולא אצטרך לסבול את השטות הזאת גם בגמר. מתגעגע לרוק הפיני המשובח. פולין - Fire Of Love - טולייה הרבה נקודות זכות יש לשיר הזה. ארבע פולניות אמיתיות של פעם. הלבוש מסורתי, הפולנית, המבטים הקרים הכל כך אופייניים למדינה הזאת והצרחות, אוי הצרחות. זה גאוני מכל כיוון אפשרי! השיר הזה לא ישב לבד בחושך. ברוכים הבאים לגמר, טפו טפו. מקום: 13-16 הונגריה - Az én apám - יוצי פאפי לפני שנתיים לא סבלתי אותו וקיבלתי אותו בגמר. השנה הוא חוזר שוב עם הצועניות שלו, אבל הפעם גם הייחודיות שהביאה אותו לגמר בקייב נעלמה. אסטוניה - Storm - ויקטור קרון שיר פופ נהדר אם כי מעט שבלוני. העיניים של ויקטור זה סוד ההצלחה של השיר הזה. ההעמדה על הבמה והמשחק עם המצלמות נפלאים, אבל זה עדיין גבולי לעלייה לגמר. מקום: 13-16 פורטוגל - Telemóveis - קונאן אוסיריס בפינת השיר הקשה לעיכול אנחנו מקבלים את פורטוגל, המארחת של השנה שעברה, ששולחת זמר שלא ברור מה הוא לובש, מה יש לו על הפרצוף, מה יוצא לו מהפה ובאיזו שפה זה. קונאן נראה כמו הזמר המוזר שבסוף כולם בהלם מאיך שהוא הצליח בתחרות. ומה הקשר בינו לבין הבחור שמפזז מסביבו? כל זה פשוט כובש אותך. מקום: 5-8 סן מרינו - Say Na Na Na - סרחאט יש אנשים שלא לומדים מטעויות העבר. סן מרינו שולחת שוב את סרחאט, זמר שנראה ונשמע כמו לאונרד כהן, אבל עם שיר דיסקו מיושן שלא מתאים, לא לזמר ולא לעשור הזה, או הקודם, או זה שלפניו. איסלנד - Hatrið mun sigra - האטארי בואו ננסה להתעלם מהסיפור האנטי ישראלי של הלהקה הזאת ונתייחס לשיר בלבד. בינינו, הוא דווקא מגניב לגמרי, רק שהסגנון הזה מעולם לא הצליח באירוויזיון. שאפו על שמירת שפת המקור. דווקא נראה לי שנראה אותם בגמר. מקום: 21-26 גאורגיה - Sul Tsin Iare - אוטו נמסאדזה יש לי הערכה מאוד גבוהה לפועלה של גאורגיה באירוויזיון. הם לא נכנעים למשחק ולא מנסים למצוא חן בעיני העולם עם שירים פשוטים. הם כמעט תמיד שולחים שירים וזמרים איכותיים. הבעיה היא שזה לא מצליח וגם השנה הם מועמדים חזקים למקום האחרון בחצי הגמר. חבל מאוד. אוסטרליה - Zero Gravity - קייט מילר-היידקה פופ אופראי עם זמרת שבולטת בבגד מרשים. אה רגע, זה היה לנו בשנה שעברה מאסטוניה. חבל שהשיר לא מתקרב באיכותו לכלום. מהמר על אוסטרליה לראשונה מחוץ לגמר וברוך שפטרנו. בלגיה - Wake Up - אליוט בלגיה חוזרת ובגדול. אחרי שבשנה שעברה נבעטו בחצי הגמר בבושת פנים, הם שולחים השנה את השיר הכי עדכני לתחרות ואין ספק שזה יצליח בענק. שיר עם מסר חשוב שמבוצע נפלא. ברוכים השבים. מקום: 2-4 יוון - Better Love - קטרינה דוסקה זמרת טובה שתופסת לך את העין ואת האוזן. שיר עוצמתי שיעשה חיל. גם יוון תופסת את עצמה בידיים אחרי שנים חלשות, רק מקווה שהיא לא תהיה כל כך ורודה באירוויזיון עצמו. מקום: 21-26 עולים לגמר: סלובניה, צ'כיה, קפריסין, סרביה, פולין, אסטוניה, פורטוגל, איסלנד, בלגיה, יוון. חצי גמר שני: יום חמישי 16 במאי: שווייץ - She Got Me - לוקה האני לוקה תופס את המשבצת של החתיך התורן לאירוויזיון 2019. שיר קליט נוטף סקסיות מתפרצת של ריקוד מושחת. יש מצב לפגוש את השיר הזה גם בגמר. מקום: 21-26 שוודיה - Too Late For Love - יון לונדביק מביאים קצת גוספל לאירוויזיון. שוודיה כרגע נמצאת במקום השני במספר הניצחונות בהיסטוריה והיא מכוונת גבוה. היא רוצה להיות הראשונה. זה שיר שיקבל ניקוד גבוה מאוד מהשופטים, אבל נראה איך הקהל יגיב לזה. בהחלט גמר. מקום: 9-12 אירלנד - 22 - שרה מק'טרנן שרה שרה שיר שמח, מזכיר את התמימות של שנות השישים. היא צעירה שמחה ומאושרת ובת 22. קשה לתרגם את המתיקות הזאת מהרדיו לבמה. אני לא צופה לשיר הזה הצלחה וחבל. השנה נשארים בחוץ. אוסטריה - Limits - פאנדה שיר על אהבה נכזבת תמיד גורם לך להיזכר בגבר (או האישה) ששבר לך את הלב ואי אפשר שלא להרגיש אמפתיה. כשהיא בוכה בא לך פשוט לחבק אותה. השיר יפהפה, אבל גבולי לעלייה לגמר. מולדובה - Stay- אנה אודובסקו כן, בואי נביא בלדה עוצמתית, נוסיף כמה צעקות מרגשות ותנועות ידיים מלאות פאתוס ריק מתוכן. גדולים ממני אמרו פעם שאנה גומרת ברבע שעה יחסים שצריכים להספיק לשנה. מזל שיש מגבלה של שלוש דקות. תישארו בחצי גמר, מולדובה, ולכו לפינה לחשוב טוב טוב על מה שעשיתם. לטביה - That Night - קרוסל אני אמנם אוהב את זה אבל אני איש של רטרו. שנות העשרים בניו יורק היו לפני מאה שנה. לא מתאים ולא נכון לתקופה ולאירוויזיון. ביי לטביה. רומניה - On A Sunday - אסתר פאוני מתחיל מבטיח ומרתק אבל לא מתרומם ולא מתפתח. חבל רומניה, קיוויתי שהפעם תתמודדו על הניצחון אחרי שבשנה שעברה לא השתתפתם בגמר בפעם הראשונה. לא הייתה הפקת לקחים בכלל. דנמרק - Love Is Forever - לורנה בשנת 2008 דנמרק שלחה בחור בשלייקס עם חיוך קסום ששר על אהבה מתוקה ונאיבית. השנה הם עושים אותו דבר בדיוק רק עם זמרת. מזל שעברו מספיק שנים ושירים בשביל לזכור והסוכר הזה יביא את הממלכה הצפונית לגמר. מקום: 17-20 ארמניה - Walking Out - סרבאק ככה עושים את זה. פופ עכשווי עם זמרת שיודעת את העבודה. הופעה טובה יכולה בהחלט לתת לארמניה את התוצאה הטובה ביותר בתולדותיה. מקום: 2-4 אלבניה - Ktheju tokës - יונידה מליקי שילוב של נתנאלה ושפרה קורנפלד. שיר מיותר ומיושן שלעולם לא יוכל להצליח מעבר לגבולות אלבניה, או הרי החושך אם תרצו. אלבניה בחוץ. אזרבייג'אן - Truth - שינגיז משעשעת העובדה שדווקא מהמדינה המוסלמית מגיעים שיר וזמר שכאילו יצאו ממסיבת גייז בדרום תל אביב. שיר מצוין וזמר מעולה ובעיקר חתיך. אזרבייג'אן נשארה בשנה שעברה לראשונה בחצי הגמר וזה לא היה כיף. ככה חוזרים. מקום: 2-4 מקדוניה הצפונית - Proud - תמרה טודבסקה תנועת #MeToo הביאה בשנה שעברה את הניצחון לנטע ברזילי. תמרה, שכבר ייצגה את המדינה לפני 11 שנה, מביאה שיר לעודד נשים להיות גאות וחזקות ולא לפחד. השיר הזה יכניס לראשונה את מקדוניה, שמשתתפת מאז 1998, לטופ 10. מקום: 5-8 נורווגיה - Spirit In The Sky - קיינו שיר מועדונים מעולה שהוביל לניצחון בהימורים לפני הגמר הנורווגי. חבל שהביצוע בלייב היה יותר חלש. השופטים המקומיים לא דירגו אותו גבוה, אבל הקהל העיף אותם למקום הראשון. חייב להיות שיפור ווקאלי לתוצאה טובה ובכל זאת יש גמר. מקום: 17-20 רוסיה - Scream - סרגיי לזרב סרגיי כמעט ניצח את האירוויזיון לפני שלוש שנים. הקהל העניק לו את המקום הראשון, אבל זה לא היה מספיק בשביל לנצח אחרי הסיכול הממוקד שקיבל מצוותי השיפוט. הפעם הוא מגיע עם בלדה עוצמתית ומבטא משופר, אבל לא מתמודד על הניצחון. מקום: 9-12 הולנד - Arcade - דאנקן לורנס במילה אחת - וואו. קבלו את המנצח של אירוויזיון 2019. דאנקן מביא ביצוע קולי פנומנלי לשיר שפשוט זורק לך את האמת הכואבת בפרצוף על מה זאת אהבה. כשחשב מה המקום הכי בטוח לחזור אליו הוא בחר ברחם ואנחנו רואים אותו בקליפ שוחה בעירום מלא, מה שגם מביא קריצה לקהל ההומואי שכל כך מחובר לתחרות. יאללה, אירוויזיון 2020 באמסטרדם! מקום: 1 קרואטיה - The Dream - רוקו עוד בלדה שבלונית מלאת פאתוס של זמר שממש מנסה לרגש עם קול גדול שלא ממש יש לו. אז בשביל לקבל תשומת לב בוא נלבש גם כנפיים. קרואטיה בחוץ. ליטא - Run With The Lions - יוריוס אירוויזיון 2019 בהחלט ייכנס לספרי ההיסטוריה כאירוויזיון החתיכים. בדרך כלל כשזמרים שרים גבוה בפלצט זה נשמע מגוחך. איכשהו אצל יוריוס זה עובד. שיר יפה עם מסר חשוב וביצוע מקסים שייקח את ליטא לגמר, אבל לא מעבר לזה. מקום: 13-16 מלטה - Chameleon - מיקלה פייס מלטה קצת הולכת לאיבוד בשנים האחרונות. השנה הם החליטו לוותר על הקדם הנורא ארוך שלהם והחליטו לשלוח זוכת "אקס פקטור" עם שיר מטופש על זיקית. מתגעגע למלטה הישנה והטובה. יאללה הביתה. עולים לגמר: שווייץ, שוודיה, דנמרק, ארמניה, אזרביג'אן, צפון מקדוניה, נורווגיה, רוסיה, הולנד וליטא. גמר: מוצאי שבת 18 במאי: איטליה - Soldi - מחמוד בפעם הרביעית בתולדות התחרות נשמע על הבמה את השפה הערבית, אמנם רק משפט אחד. השיר עצמו איטלקי, סן רמו טיפוסי שמבוצע יפה מאוד. קשה לי להאמין שיצליח לשחזר את ההצלחה של המקום החמישי משנה שעברה. מקום: 9-12 צרפת - Roi - בילאל חסאני בילאל בא לשבור מוסכמות. שיר על העצמה אישית. כן אני הומו, אני מוסלמי, אני חובש פיאות ואני מלך. בפעם הקודמת שהיה שיר כזה באירוויזיון זה נגמר בניצחון. זוכרים את קונצ'יטה? מקום: 9-12 ספרד - La Venda - מיקי מיקי בא לכייף. שיר מקפיץ שיכול להפוך ללהיט הקיץ התורן בכל מסיבת חוף בעולם. גורם לך לזוז בכיסא ולמצוא מיץ גויאבות. אחלה שיר אבל לא מועמד מוביל. מקום: 21-26 בריטניה - Bigger Than Us - מייקל רייס השיר נחמד. הזמר בעל כריזמה של קקטוס וקול לא מפותח מספיק. הבריטים, כאחת ממעצמות הפופ הגדולות בעולם, כבר שנים לא מספקת סחורה לאירוויזיון ומסיימת את התחרות בתחתית. כן, גם השנה. מקום: 21-26 גרמניה - Sister - סיסטרס צמד האחיות (שאינן באמת אחיות) מביא שיר מצוין בביצוע מהוקצע. גרמניה בהחלט משתדלת, אבל זה לא ישחזר את המקום הרביעי של השנה שעברה. כשזכו בקדם המקומי, השתיים רקדו והתעטפו בדגל ישראל אז דוז פואה אחד כבר יש להם. מקום: 17-20 ישראל - Home - קובי מרימי הפתיח של השיר ישר תופס לך את האוזן, מרגיש שאתה נכנס לאיזו כנסייה מרשימה. הבעיה שמשם זה מידרדר. השיר עצמו יפה והעיבוד של עמוס בן דוד לא פחות ממושלם אבל קובי, אוי קובי שלנו, אתה זמר נפלא שלא מבין כמה הוא נפלא. מוסיף מלא מניירות מיותרות שאתה לא צריך. בנקודות מסוימות נשמע יבבני. ייבלע בין שאר הבלדות הגבריות וחבל כי אפשר יותר טוב. בכל מקרה בהצלחה, והלוואי שאני טועה. מקום: 21-26

אירוויזיון 2019 ישודר בשידור חי רק ב"כאן 11". בהצלחה לנו.





