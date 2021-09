בעשור הקודם דרייק שלט ביד רמה במצעדי הלהיטים, המסיבות והקפשנים באינסטגרם, ואתמול הוא סוף סוף פתח את העשור הנוכחי כששחרר אתמול את האלבום השישי שלו "Certified Lover Boy" (CLB) שכולל 21 שירים ואורך כשעה ועשרים. בדומה לאלבום החדש של קניה ווסט, שיצא בתחילת השבוע, בפרויקט מתארחת רשימה ארוכה מאוד של אמנים, חלקם אפילו חופפים, מג'יי זי, טראוויס סקוט, ליל וויין ועד לריק רוס, פיוצ'ר, ליל בייבי ועוד.

האלבום מכיל לא מעט סימפולים משירים מפורסמים - חלקם יצוצו עוד בהמשך על ידי מעריצים, כנהוג בסצנת ההיפ הופ - וכבר ב-"Champagne Poetry" האינטרו (השיר הראשון) של CLB, דרייק מסמפל את "Navajo" של מאסגו, שבעצמו סימפל את "מישל" של הביטלס. השיר השביעי בפרויקט "Way 2 Sexy", שבו מתארחים פיוצ'ר ויאנג טאג, כולל גם הוא סמפול מוכר מאוד של להקה איקונית אחרת מלונדון, רק שהפעם מדובר ב-"I'm Too Sexy" של Right Said Fred. בקליפ, דרייק מככב עם כרס מרשימה למדי על החוף ומשחזר בהומור סצנות קלישאתיות של גיבורי תרבות מהעבר שנחשבו ל"נחשקים" מסרטים וקליפים.

סמפול נוסף שמופיע באלבום גרם לאנשים רבים להרים גבה ולבקר את הראפר. לפי WhoSample, האתר שמתמחה בזיהוי שירים שנעשה בהם שימוש בשירים אחרים, דרייק והמפיקים שלו השתמשו בשיר של אר. קלי "Half on a Baby" משנת 1998. כתוצאה מכך, קלי, זמר האר'נבי שבימים אלה מתנהל נגדו משפט בו הוא מואשם בלמעלה מ-20 עבירות מין והתעללות, רשום כאחד מכותבי השיר "TSU".

אמנם דווח לאחרונה במגזין הבילבורד שהקטלוג המוזיקלי של אר. קלי מוצע למכירה, ונכון לעכשיו הרווח מהתמלוגים לא הולכים אליו, אבל כאמור רבים ברשתות עדיין ביקרו את העובדה שדרייק "מאפשר לאר. קלי להיות רלוונטי". ארנסט אוונס עיתונאי מ"פילדלפיה מגזין" צייץ: "דרייק מסתובב עם קעקוע של אליה על הגוף שלו, בזמן שהוא נותן קרדיט למתעלל שלה, אר. קלי, ורושם אותו כותב באחד השירים באלבום".

עוד לפני יציאת האלבום, אחד הנושאים שריתקו את המעריצים של דרייק וחובבי מוזיקה באופן כללי, היה הסכסוך שלו עם קניה ווסט שתודלק בחודש האחרון על ידי השניים. אמנם הוא לא מזכיר אותו בשמו, אבל בשיר "7AM On Bridle Path" הפופ-סטאר פונה ישירות אל קניה בצורה שאי אפשר להתבלבל. "תן את הכתובת הזו לנהג שלך / תכניס את זה כ'היעד שלך' / במקום רק לפרסם פוסט מתוך ייאוש", דרייק שר כשהוא מתייחס לפוסט שקניה העלה לחשבון האינסטגרם שלו (ונמחק לאחר מכן) לפני כשבועיים, בו הוא חושף את כתובת ביתו.

בשורות נוספות בשיר דרייק מציין שאפילו חברים של קניה לא לקחו את הצד שלו, אבל במקום זאת הם בחרו להישאר "לשחק בשתי הקבוצות". השורה הזו יכולה להיות להתפרש כלפי מעצב האופנה שנחשב לחבר ותיק וקרוב מאוד של קניה, וירג'יל אבלו (off white), שבעבר העניק לכוכב הקנדי שעון של פטק פיליפ, או לאמנים שקניה מארח בתדירות גבוהה באלבומיו כמו טראוויס סקוט וקיד קאדי ולוקחים חלק באלבום הנוכחי של דרייק. השיר כולל שורות נוספות שגרמו למעריציו של דרייק לחגוג ברשתות החברתיות ולהכריז שהוא "קבר" את קניה.





בהתאם למסורת של דרייק, האלבום כולל גם חשבונות נפש על מערכות יחסים מהעבר שלו. בשיר "Fucking Fans", הוא שר לבחורה (או כמה) איתה ניהל מערכת יחסים בעבר, אבל הבגידות שלו עם המעריצות ("הייתי חסר בושה") הרסו את הכל. שתי השורות שבלטו מעל כולן היו זו שבו הוא מודה שהילד שלו נוצר למרות שלא תכנן את זה, והשורה "קשה לי להצדיק את כל הבחורות שהתעסקתי איתן, במיוחד כשכל העולם היה רוצה להיות איתך", שגרמה למעריציו להאמין שמדובר בריהאנה, שבימים אלו נמצאת בזוגיות עם הראפר אייסאפ רוקי.

מנתוני ההשמעות של היום הראשון אפשר להכריז שהאלבום פתח בצורה מדהימה. דרייק ו"Certified Lover Boy" שברו את שיא האזנות לאלבום ביום אחד בספוטיפיי ואפל מיוזיק. בספוטיפיי אגב, השיא הקודם נקבע גם על ידי אלבום של דרייק, "Scorpion".

.@Drake's 'Certified Lover Boy' has broken the all-time record for biggest single day streams for an album in Spotify history, passing his own 'Scorpion'. #CLB — chart data (@chartdata) September 4, 2021

.@Drake #CertifiedLoverBoy has broken the record for most streamed album in a single day in 2021 on Apple Music, with less than 12 hours counted. — chart data (@chartdata) September 3, 2021