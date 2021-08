בלילה שבין חמישי לשישי (שעון ישראל), ושבועיים אחרי שהשמיע את הגרסה הלא גמורה של דונדה, האלבום שמוקדש לאמו שמתה ב-2007, קניה ווסט השמיע את הגרסה העדכנית ביותר של האלבום העשירי שלו מול כ-50 אלף מעריצים באצטדיון הכדורגל מרצדס-בנץ באטלנטה. אם הגעתם הנה בשביל לגלות שהאלבום יצא, אז לפני שאתם שואלים נענה כבר עכשיו שלא, האלבום עדיין לא יצא.

כזכור, המוזיקאי "עבר לגור" באותו אצטדיון בשבועיים האחרונים ומאנשים שנמצאים סביבו בחודש האחרון, עבר המסר שהוא מתכוון להישאר שם עד שהאלבום יהיה מוכן. אם לשפוט מהאירוע הלא שגרתי שכלל עשרות רקדנים, חליפה שחורה חדשה, הקרנת לייב מהחדר שלו באיצטדיון במשך 24 שעות (כולל כמה שעות שבהן מאות אלפים צפו בו ליטרלי ישן), וסיום תיאטרלי שכולל ריחוף לשמיים אל אמו - המוזיקה החדשה נשמעת מעולה.

אחרי האירוע הקודם, מעריצים רבים דאגו מכך שאין תופים (שמהווים את הבסיס לביט בהיפ הופ), אבל בשישי לפנות בוקר התברר שבסך הכל היה מדובר בגרסה ראשונית. בשבועיים האחרונים קניה עבד ועבד ועבד והנה כל מה שאנחנו יודעים על האלבום, ומה שאתם חייבים לדעת לקראת היציאה הרשמית שלו. שתקרה מתישהו. גם באלבום הנוכחי קניה מארח כמות נכבדת של אמנים, אבל עכשיו מתברר שהרשימה שפורסמה לפני כשבועיים הייתה גם היא חלקית כי לפי הדיווחים בארה"ב קניה מארח יותר מ-20 ראפרים וזמרים באלבום.

והנה *כל* מי שמשתתף בדונדה, נכון לעכשיו: פושה טי, דון טוליבר, קיד קאדי, פיביו פוריין, ליל יאטי, פלייבוי קארטי, טראוויס סקוט, בייבי קים, קייסי, וורי, רודי ריץ׳, ליל דארק, שייק 070, וואסייד גאן, קונוווי דה מאשין, ג׳יי אלקטרוניקה, ג׳דאקיס, סטיילס פי, לארי הובר ג׳וניור, פופ סמוק, פראנסיס אנד דה לייטס, ג׳יי זי, דה וויקנד, ליל בייבי וכמובן, מקהלת סאנדיי סרוויס שקניה הקים.

אי אפשר להתייחס לכולם אבל כן חשוב להתעכב על כמה מהם, כי קיד קאדי, למשל, ששיתף פעולה עם קניה כל כך הרבה פעמים, מצא את עצמו השבוע מקליט קטעים לאלבום לאחר שסיפר למעריצים שהפעם הוא יושב בצד. "קניה התקשר אליי השבוע וגרמנו לזה לעבוד. הבן אדם הכי אמיתי עלי אדמות", הבהיר לאלו שחשבו שמדובר בתעלול יחצני. גם דה וויקנד רק השבוע נכנס לאלבום, והוא עשה את זה עוד באחד מהשירים הכי המצופים על ידי המעריצים,"Hurricane". שיתוף הפעולה ביניהם נחשף על ידי צילומי מסך מיומני השיחות של קניה ודה וויקנד עצמם כבר בתחילת השבוע.

במהלך האירוע, שכאמור קדם לו שידור לייב באפל מיוזיק במשך 24 שעות מהחדר שלו באצטדיון, קניה העביר את החפצים שלו למרכז הבמה כשהוא לבוש בחליפה שחורה עם ווסט שכתוב עליו דונדה ומסכה שחורה על כל הפנים. בזמן שהגרסאות העדכניות של השירים התנגנו ברמקולים, קניה היה עסוק בלהתפלל, להסתובב על הבמה כמו רוח רפאים עם מעיל אובר-אובר-סייז ולעשות כמה טלפונים חשובים, כנראה.

