פסטיבל Port2Port חוזר לישראל – ומציג ליינאפ לוהט. אחרי שהתקיים לראשונה ב-2020 וזכה להצלחה גדולה, חוזר הפסטיבל לחללים התעשייתיים של נמל חיפה עם מהדורה נוספת – שמבטיחה להיות גדולה אפילו יותר. הפסטיבל, שייערך ב-10 במרץ ויתפרס על פני 14 שעות, יכלול ארבעה רחבות שיארחו ליינאפ מרשים של אמנים אלקטרוניים מהארץ והעולם וכמובן מייצגי תאורה ואומנות.

עם ההכרזה, חשפו פיוצ'ר ממורי, אשר מפיקים את הפסטיבל, את הגל הראשון של האמנים שיגיעו לפסטיבל: The Blaze, הצמד הצרפתי שעם סאונד ייחודי שמשלב בין דאנס, אינדי והאוס, הפך לאחד השמות החמים בסצנה; Kid Francescoli אמן האלקטרו פופ הצרפתי שאחראי על הלהיט "Moon (And It Went Like)" שכיכב בפסקול הסדרה "אמלי בפריז" והפך לסנסציית טיקטוק, וגם הרכב הטכנו-אסיד הוותיק Pan-Pot. עוד יופיעו באירוע: Mind Against וההרכב הישראלי גארדן סיטי מובמנט בלייב שיארח את לולה מארש.

פורט2פורט ב-2020 | צילום: אריאל עפרון

פורט2פורט ב-2020 | צילום: מיקה גורוביץ

כאמור, הפסטיבל התקיים לראשונה (ועד כה גם בלבד) בשנת 2020 וזכה להצלחה כבירה עם שמות כמו אמלי ורומן פלוגל. זה מה שחשבנו על הפסטיבל אז. ההכרזה מגיעה בזמן שישראל מתמודדת עם גל חמישי של קורונה ומספרי מאומתים שעוד לא הכרנו. עם זאת, עצם ההכרזה היא שידור אופטימיות להמשך השנה של הסצנה ובעיקר לפורים שיגיע שבוע אחרי הפסטיבל (16 במרץ).

"אנו מודעים וערים כמובן לכל התפתחויות הקוביד שאינו רוצה לפרוש", מספר גי דרייפוס מפיוצ'ר ממורי ל-mako מוזיקה בתקווה גדולה שאנחנו באמת לקראת הסוף: "באמונה גדולה, אנו רוצים להאמין שעד פורים נוכל לחגוג ולשמוח על פי המסורת האמיתית שלנו".

Port2Port 2022 | יום חמישי ב10 במרץ פורים בנמל חיפה. פתיחת דלתות ב-20:00, כרטיסים החל מ-220 שקל. לרכישה באתר Eventer