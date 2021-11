פחות משבוע עבר מאז האסון המזעזע בפסטיבל המוזיקה של טראוויס סקוט, אסטרוורלד, במהלכו שמונה אנשים נמחצו למוות ועשרות נוספים נפצעו. בשבוע שחלף מאז פתחה המשטרה בחקירה רשמית של האירועים, ותביעה ראשונה, על סך מיליון דולר, הוגשה כנגד הראפר המצליח.

הופעתו של טראוויס סקוט, כמובן, לא הייתה ההופעה הראשונה בה אירע אסון בסדר גודל כזה, ולאורך ההיסטוריה היו לא מעט אירועים טראגיים בפסטיבלי מוזיקה ומועדונים שונים שעלו לעיתים גם בחיי אדם. שבוע אחרי האסון באסטרוורלד - חזרנו אחורה לאירועים הקשים והזכורים מכל בעולמות התרבות והמוזיקה.

1974: ההופעה של דיוויד קסידי בלונדון

דיוויד קסידי היה שחקן, זמר-יוצר וגיטריסט אמריקאי, שזכה לתואר המכובד "אליל הנוער של שנות ה-70". במאי 1974 קסידי הופיע באצטדיון ה-White City שבדרום לונדון בהופעת ענק אליה הגיעו כ-35 אלף איש. כשקסידי עלה להופיע, אלפי המעריצים שעטו אל עבר קדמת הבמה והביאו לפציעתם של 700 איש ולמותה של נערה בת 14. במאמר שפורסם לציון השנה ה-25 לטרגדיה, מנהל מועצת הבטיחות הבריטי קרא לאירוע "הופעת התאבדות".

1995: אסון פסטיבל ערד

ביולי 1995 הייתה אמורה להתקיים הופעת הפרידה של להקת משינה, רגע אחרי שהודיעה על התפרקותה בחודש מאי של אותה השנה. הביקוש להופעה היה עצום, ואלפי בני נוער המתינו ליד שער הכניסה למתחם במשך שעות ארוכות. בהוראת המארגנים, השערים לא נפתחו, הקהל התחיל להידחק, ובמהלך הופעת החימום של להקת טיפקס חלק מהשער התמוטט מהלחץ של הקהל והביא למותם של שני צעירים. צעירה נוספת נפצעה אנושות ומתה מפצעיה בבית החולים.

18 ביולי 1995: אסון פסטיבל ערד, שבו נמחצו שלושה בני נוער למוות במהלך הופעה של משינה pic.twitter.com/gwnQmT0lEC — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 18, 2018

שבוע לאחר האסון פורסם דו"ח ראשוני לפיו למופע נמכרו 25 אלף כרטיסים, כמות גבוהה בהרבה ממספר הצופים שאושר על ידי המשטרה שעמד על 18 אלף בלבד. בהמשך התברר שבמופע לא היה קצין בטחון, ורק 54 שוטרים פיקחו על רבבות בני הנוער. בעקבות האירוע התפטר מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, ובדצמבר 2001 הורשעו חמישה מהאחראים על הפסטיבל ונשלחו לתקופות מאסר שונות של עד שנה. נאשם שישי זוכה מחמת הספק.

2000: פרל ג'אם בפסטיבל המוזיקה "Roskilde"

פרל ג'אם היא אחת מלהקות הרוק האייקוניות והמשפיעות ביותר של שנות ה-90' וה-2000, וכבר עם פריצתה היא איגדה סביבה קהל מעריצים מושבע. בשנת 2000 הם הופיעו בפסטיבל המוזיקה "רוקילד" שבדנמרק, הופעה במהלכה נהרגו שמונה אנשים כתוצאה מחנק, ותשעה נוספים נהרגו ימים לאחר מכן בבית החולים.

לפי הדיווח שפורסם ב"רולינג סטון" אחרי האירוע, הדרמה התחילה בקדמת הבמה, והגיעה מהר מאוד לקהל כולו. "חצי שעה לתוך ההופעה כבר הבנתי שאני במצב של חיים ומוות", סיפר אז תומס מילר בן ה-19 שהגיע להופעה. "לא יכלתי להרים את הידיים, לא הצלחתי לנשום. הרמתי את הראש וניסיתי לנשום אוויר נקי. פחדתי על חיי".

I guess most people there were too young to remember the Roskilde tragedy at a Pearl Jam concert. https://t.co/kGlAanWrQJ — Tierney4351 (@Tierney4351) November 6, 2021

על פי הדיווחים, פיט טאונסנד מלהקת The Who, שוחח עם סולן פרל ג'אם, אדי ודר, רגע אחרי הטרגדיה. "הייתי שם בתנוחת עובר ופיט אמר לי 'אתה יכול להתמודד עם זה'", סיפר ודר. "אני רק אמרתי 'אני לא יכול, אני לא יודע אם אני יכול. אני מאבד את זה', והוא אמר 'לא, אתה יכול'".

2003: השריפה במועדון ה"סטיישן"

בפברואר 2003, 100 בני אדם נהרגו ו-200 נוספים נפצעו במהלך הופעה במועדון ה"סטיישן" שברוד איילנד, ארה"ב. להקת ה-Great Band הייתה אמורה להופיע במקום בהופעה עמוסת פירוטכניקה - שהביאה במהירות לשריפה קטלנית במקום. האש, העשן והקהל המבוהל הפכו במהרה לאחד הטרגדיות הקשות של עולם התרבות.

"כל המקום התמלא עשן שחור. נשמנו עשן שחור", סיפרה אחת המשתתפות. "נפלתי על הרצפה. אנשים עמדו על הראש שלי ועל הגב שלי. החזקתי את הראש וצרחתי: 'אני הולכת למות פה!'. חשבתי על אמא שלי ואמרתי לעצמי 'אני חייבת לקום, אני חייבת לקום'".

The band, the band's management and the club owners were all to blame for the tragedy at "The Station."



But many feel accountability hasn't come:https://t.co/dmTa9AoMWC — rbe (@perdidostschool) November 7, 2021

בעלי המועדון, האחים ג'פרי ומייקל דרדריאן, ומנהל הטור דניאל ביצ'ל, הואשמו כולם בסעיפים של הריגה בכוונה תחילה. ביצ'ל הודה באשמה וריצה שנת מאסר מתוך ארבע השנים שנגזרו עליו, והאחים דרדריאן לא התנגדו לאישומים. ג'פרי דרדריאן קיבל שלוש שנות מאסר על תנאי ו-500 שעות של עבודות שירות, ומייקל ריצה יותר משנתיים בכלא.

2010: פסטיבל הטכנו "Love Parade"

1.4 מיליון איש הגיעו לפסטיבל הטכנו שנערך בדויסבורג, גרמניה, במהלכו נמחצו למוות 21 בני אדם ו-500 נוספים נפצעו. רשת CNN דיווחה אז כי מארגני הפסטיבל ציפו ל-700-800 אלף איש שיגיעו לפסטיבל, ובמהלך האירוע נאלצו לפתוח אתר נוסף כדי לאכלס את כל החוגגים.

Love Parade (EDM festival), Duisburg, Germany, 2010.

21 dead, 500+ injured.

#ripallvictims #AstroWorld #TravisScott pic.twitter.com/qJqgZToSKW — ??? (@softglov3) November 8, 2021

כתוצאה מהאסון, מארגני הפסטיבל הודיעו כי לא יתקיימו מצעדי אהבה נוספים, והפסטיבל, שהתקיים מאז 1989, בוטל לצמיתות. כתבי אישום פליליים הוגשו נגד עשרה מעובדי העיר דויסבורג והחברה שארגנה את האירוע, אך בסופו של דבר נדחו על ידי בית המשפט. בשנת 2017 הוצהר כי בית המשפט יפתח מחדש את התיק להעמדה לדין של 10 אנשים המעורבים בתכנון האירוע, והם הואשמו בהריגה ברשלנות. בשנת 2020 קבע בית המשפט כי אף אדם לא עשה עוול כה גדול, והצהיר כי 10 שנות משפט הן עונש מספיק כבד.

2011: קריסת הבמה בפסטיבל המדינה באינדיאנפוליס

בשנת 2011 נערך בעיר אינדיאנפוליס שבאינדיאנה פסטיבל מוזיקה שנתי בו נכחו עשרות אלפי אנשים. במהלך הפסטיבל החמיר מזג האוויר באזור, ורוחות עזות שהגיעו למהירות של מאות קילומטרים בשעה הכו במקום. מארגני הפסטיבל ביקשו מהנוכחים למצוא מסתור, אך אלפי אנשים שלא נענו לבקשה חיכו מול הבמה הראשית להופעתה של להקת הקאנטרי, "Sugarland". לבסוף, הרוח העזה הקריסה את הבמה, והביאה למותם של שבעה אנשים ולפציעתם של 58 נוספים.

Appeals court upholds $5M cap on damages involving 2011 Indiana State Fair stage collapse http://t.co/UESGBLVUBE pic.twitter.com/zg0zvBdKmU — Chicago Tribune (@chicagotribune) January 14, 2015

האסון העלה לא מעט שאלות בנוגע לתקני הבטיחות לפיהם נבנתה במת הפלדה, וכן בנוגע לביטול הפסטיבל במועד מוקדם יותר. שני דוחות חקירה מצאו מאוחר יותר כי הבמה לא עמדה בקוד הבטיחות, וכי לוועדת היריד של מדינת אינדיאנה לא היו תוכניות חירום מתאימות. בשנת 2014 עורכי הדין שייצגו את הניצולים, את הפצועים ואת בני משפחות הקורבנות הגיעו להסדר תשלום של 50 מיליון דולר ששולמו למשפחות ההרוגים והפצועים.

2016: השריפה במועדון ה"Ghost Ship"

בשנת 2016 נערכה מסיבה מחתרתית במחסן מועדון ה-"Ghost Ship" שבקליפורניה, ושריפה שפרצה במקום הפכה את האירוע לקטלני. 36 אנשים נהרגו במקום, והחוקרים שחקרו את השריפה גילו כי בבניין היו חסרים מאפייני בטיחות בסיסיים כמו גלאי עשן ויציאות ראויות מהמחסן. בינואר האחרון בעל הנכס הודה ב-36 אישומים של הריגה.

2015: הפיגוע בתיאטרון הבאטקלאן

את הבוקר של מתקפת הטרור בפריז בנובמבר 2015 קשה לשכוח. 130 בני אדם נהרגו במתקפה ו-352 נוספים נפצעו, 190 מהם באורח קשה. אחד המוקדים של הפיגוע הקטלני היה תיאטרון הבטקלאן שברובע ה-11 בעיר, שם איבדו את חייהם 89 בני אדם.

Bd Beaumarchais bouclé proche #Bataclan policiers en civils crient : " rentrez chez vous , il y a des terroristes" pic.twitter.com/I9wLOx2U2y — (@GuillaumeAuda) November 13, 2015

להקת הרוק Eagle Of Death הופיעה בתיאטרון, ובין קהל המעריצים המשולהב נכחו גם ארבעה מחבלים חמושים ברובי סער. דקות מתחילת המופע המחבלים החלו בירי מאסיבי וזריקת רימונים לקהל במשך כעשרים דקות. בשעה 22:00 המחבלים ריכזו כ-100 אנשים בסמוך לבמה, כשהמשטרה הייתה מחוץ לאולם. בשעה 00:20 החלה מתקפה של השוטרים על המחבלים באולם, ושלושה מהם פוצצו את עצמם עם חגורות נפץ. המחבל הרביעי נהרג מירי שוטרים, וחגורת הנפץ שלגופו התפוצצה. חברי הלהקה אגב נמלטו ללא פגע.

2017: הפיגוע בהופעה של אריאנה גראנדה

בשנת 2017 הופיעה גרנדה באיצטדיון מנצ'סטר ארנה שבאנגליה מול כ-20 אלף איש. בתום ההופעה התקיים במקום פיגוע התאבדות שהוביל למותם של 22 בני אדם ולפציעתם של 100 נוספים. מאז הפיגוע אריאנה מציינת בדרכים רבות את היום השנתי לאסון, והיא מקפידה להתייחס אליו באמצעות הצהרות שונות וגם בהופעות שלה. "לא עובר יום מבלי שזה משפיע על כל אחד מאיתנו, עדיין", היא כתבה ביום השנה לאירועים בשנה שעברה. "אני אחשוב עליכם במהלך כל השבוע וסוף השבוע. הלב שלי, המחשבות שלי והתפילות שלי תמיד איתכם".

LiveNation still giving 'condolences '

22 dead , 59 injured after Ariana Grande concert

8 dead , 300 injured during Travis Scott ".https://t.co/GYNsCwqmvG — Media Exposed Day (@TECHGANTUA) November 8, 2021