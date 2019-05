22:00 מרחבתיין ערב טוב, התגעגעתם? הרבה זמן לא נפגשנו. גם הערב יעלו ויבואו שלל מדינות מרחבי אירופה, ויתחרו על עשרת המקומות הנותרים באירוע גמר האירוויזיון, שייערך בשבת. המדינות שיתמודדו הערב הן: ארמניה, אירלנד, מולדובה, שוויץ, לטביה, רומניה, דנמרק, שבדיה, אוסטריה, קרואטיה, מלטה, ליטא, רוסיה, אלבניה, נורבגיה, הולנד, מקדוניה ואזרבייג'ן. בחלק האמנותי: ליאור סושרד ולהקת שלוה, כי למישהו בהפקת האירוע יש חוש הומור מרושע למדי. והנה כבר שינוי ראשון מחצי הגמר הראשון: בר רפאלי בשמלה שחורה ולוסי איוב בחליפת מכנסיים. דינמי! אסי עזר בירך את הצופים במרחבא, בצעד שעלול להרגיז כמה חברי כנסת, אבל אנחנו פה בשביל הקרבות, אז למה לא. ואחרי היסוסים, התלבטויות, דחיות וביטולים אפשריים, הרביעייה מבטיחה: מדונה תופיע בשבת. ארמניה פותחת את המופע עם כל שיר פופ דרמטי מהעשור האחרון וסאונד לא אחיד שמגביר לעתים את קולה של הזמרת ולעתים את הליווי. אם הייתם מורידים ממנו 80% צעקות, הייתם נהנים מהשיר הזה הרבה יותר, אה, והיה שווה גם לוותר על מופע האורות מעורר האפילפסיה. בשיאו, הזמרת האמרנית כורעת ברך, להבות מקיפות אותה והיא צווחת על חלומה לעזוב את הבמה. משהו שיש לנו במשותף, יאחתי. הולכת, ביי | צילום: צילום מסך אירלנד העמידה נאמבר בסגנון פופ-ארט, עם במה שמחקה דיינר משנות ה-50, כוסות מילקשייק ותסרוקות גבוהות. עוד גבוה: הסיכוי שתשכחו את השיר הזה תוך עשר דקות ומטה. לזכות אירלנד ייאמר שהם ניסו לגרום לשיר שלהם להישמע כאילו יש לו מבנה עם שיא - מהסוג שפורח באירוויזיונים - אבל לא, זהו שיעמומי לוי אחד גדול ושיר שלא מתרומם בשום שלב. View this post on Instagram A post shared by Sarah McTernan (@sar_ious) on May 16, 2019 at 1:49am PDT נחמד מאוד מצד מולדובה לשלוח את רינת גבאי לייצג אותה השנה באירוויזיון אחרי שהנ"ל הפסידה עם שיר על ירושלים בקדם אירוויזיון 2005. לא משנה. המולדובים שלחו בלדת צעקות קלאסית, כזו שההורים שלכם יאהבו ויגידו עליה שהיא "מקצועית" ו"קלאסית". ב-2019 זה נראה קצת יושן המחייה, אבל הזמרת קולעת לרוב התווים, שזה כבר בגדר חידוש בתחרות השנה. שיר שכיח אך לא מעליב. רינת ויויו גם | צילום: AP Sebastian Scheiner הצרחות בקהל יכולות להעיד רק על דבר אחד: לשוויץ יש נציג נאה. השוויצרי מנצל היטב את גימיק מסכי הווידאו האהוב על שם "Heroes", והוא גם רוקד מעולה. השיר עצמו קצבי ומידבק, עם בתים שנשמעים כמו גרסה בינונית של "Fuego" מהשנה שעברה ופזמון שנשמע כמו ג'סטין ביבר באיזה 2013 ועיבוד מוזיקלי אתני. בקטעי המעבר הוא משחזר חלקים נבחרים מריקוד הסינגל ליידיז, ואם נשמע לכם שציטטתי כל להיט פופ מהעשור האחרון זה לא מקרי, כי זה בדיוק המקום שהשיר הזה מכוון אליו. ובכל זאת - תענוג. אחלה פופ ואחלה שיר אירוויזיוני מעודכן. משוויץ, ובצדק. סליחה על משחק המילים הזה | צילום: AP Sebastian Scheiner 22:23 יומני הערפד אמאל'ה! מישהו חטף את לורד, ביגר אותה בעשור והכריח אותה לייצג השנה את לטביה. טוב, לפחות היא מצאה דרך להגיע לישראל. השיר הלטבי הוא מופת של לחישות על רקע ביט של קונטרה-בס, גיטרה שלא מחוברת לכלום ומערכת תופים. הכוריאוגרפיה כוללת ניעה עדינה במקום, שאמורה לעבור כמהורהרת ופתיינית ובפועל נראית כמו התקף האפילפסיה הכי מנומס שראיתם בחייכם. לא אומר שאשלם 200 שקלים למי שיכין מזה גיף וישלח לי, אבל אשלם בהחלט 200 שקלים למי שיכין וכו'. תעלה ותבוא רומניה. ובעצם, היא לא תעלה ולא תבוא, אלא תשב בנימוס על כורסה. למה לא, תתפנקי לך, ישיבה מעוררת הזדהות עם קהל הצופים בבית, שבשלב זה ואחרי רצף השירים המשמים הנ"ל, כנראה סרוחים ושרועים על שלל ספות, הדומים ואולי אפילו רצפות. לא שופט. כמו בלטביה, גם רומניה שלחה שיר קרייזי-סקסי-קול עם קצב איטי, ג'אזי כמעט, רק שלרומניה יש מלודיה. לא מלודיה טובה או זכירה בשום צורה, אבל לפחות משהו. לקראת סוף השיר, הזמרת - שלבושה כמו מורה בתחילתו של סרט פורנו על מורה שהיא גם ערפד - עולה לאוקטבות שעלולות להדליק אזעקות ולעורר כלבים ממרבצם, היזהרו. Wednesday Adams is in the building! #Eurovision pic.twitter.com/yNenF1lyko — Matty Moore (@mattymoore92) May 16, 2019 גם נציגת דנמרק זוכה למחיאות כפיים סוערות מהצופים באולם הודות לשיר המתקתק שלה, ולעובדה שהיא ממחיזה קליפ של זואי דשנל על הבמה, כולל כיסא ענק עליו היא יושבת עם חברותיה גבוהות הצווארון והמגוונות מבחינה אתנית. השיר מלווה כולו בפריטות על כלי מיתר, והוא מאוד נעים לאוזן. כמה נעים לאוזן? היא עוברת לצרפתית במחציתו כמו כדי להבהיר לנו שהיא "ענוגה" ושיש לה "אופי". ולעזאזל, זה עובד. מותק של שיר. לו רק היה זה כיסא חשמלי - דנמרק | צילום: AP Sebastian Scheiner 22:45 טוב, טוב להודות מחיאות כפיים ושריקות באולם, ואתם יודעים מה זה אומר: שוודיה שלחה נציג חתיך להכעיס. השיר עצמו הוא המנון העצמה רומנטי למחצה, ובפזמון שלו מגיחות ממעמקיהם האפלים ביותר של גני התערוכה רביעיית מלוות, שמעניקות לזמר קולות ליווי גוספליים מהוקצעים וסוחפים. טוב להודות לשם. תראו, שוודיה היא מעצמת פופ והשיר הזה מוכיח זאת היטב. יש פה קצב משגע ומעודכן, קולות יפהפיים וכתיבה שלא נותנת לשיר ליפול לרגע. טוב שבאתם, וטוב שחצי הגמר הזה התעורר סוף-סוף. איף, שמחתי מוקדם מדי. אוסטריה שלחה שיר תמוה, שנשמע כאילו גרסה מוקלטת היתה יכולה לעשות לו חסד, אבל ביצוע בלייב? לא תודה. פסטיבל הצווחות הזייפני של הזמרת האוסטרית נשמע כמו הניסיון לחנוק קוקייה שממשיכה להיאבק על חייה. אני רוצה לפרגן ללוק הייחודי ולמסר החיובי, אבל זה היה ביצוע על הפנים. קרואטיה הפגיזה השנה במשהו כמו שישים גימיקים. הנציג שלה, דמות מ"ארתור" שקמה והפכה לבן אדם, מחליף שפות, פותח מבערים קוליים פעם בחמש שניות ובשלב מסוים עוטה כנפיים, אותן הוא גונב בלי בושה משני רקדני הליווי שלו - שבעצמם ירדו אלינו הישר מגן עדן. הרבה קורה שם, אבל התוצאה הסופית די זניחה. הייתם מצפים שהוא ילך עד הסוף ויימשך ברתמות עמק, אבל לא. איפה היתה המחויבות לקונספט של *לא* לרצוח יהודים בשנות ה-40, קרואטיה? הא? מהי אהבה? הזמרת שמייצגת את מלטה, כמובן, שפונה לאזורים עמוקים מאוד בנפש ההומואית הקולקטיבית של קהל חובבי האירוויזיון. עם פרצוף שמשלב בין מייגן טריינור, אחות של האני בובו וג'וליה לוי בוקן (רק בכריזמטי), וביצוע שנשלף מתוך שק שכתוב עליו "כל טרנד פופולרי ב-2019", מלטה סוג של הפציצה. מרשים, לא ציפיתי. ההעמדה מקסימה, רקדני הליווי צבועי שיער כמו BTS, והשיר עצמו קליט ומשעשע. מי היה מאמין? אוהב אותך באופן לא נורמלטה | צילום: AP Sebastian Scheiner ליטא ממהרת לאזן את הנאמבר המטורלל והמקסים של מלטה כדי לעזור לנו להבדיל סופית בין שתי המדינות האלה. הזמר - נאה. השיר - נא. במובן של "נא להמשיך הלאה, שום דבר מעניין לא יקרה פה". נראה שליטא דוגלת בשיטת פחות הוא יותר, והשיר ששלחה השנה נשמע כמו משהו שצריך ללוות פרסומת למים בטעמים - משהו יעני מעורר השראה, שבעצם אין מאחוריו דבר. 23:03 יללה רוסיה, ערב טוב לך, למה את מפחידה כל כך? הנציג הרוסי כלוא בתוך וידאו ארט, ולפעמים כלוא בתוך מראה שהיא גם חלון שיורד עליו גשם. מה שבטוח הוא שהוא כלוא בתוך שיר דרמטי מאוד. הביצוע הקולי מעולה ומקצועי, והשיר עצמו - נו, אם בלדות משתפכות זה הקטע שלכם, אני לא אשפוט. אחרי שני פזמונים, יש לרוסיה סי פארט מפתיע, אבל במקום למשוך אותו ולשחק עם ציפיות המאזינים, הם חוזרים לצרוח. שזה בסדר, כי זה שם השיר, אבל ברמה הפופית אין בזה המון עניין. פחד מוות - רוסיה | צילום: AP Sebastian Scheiner הנה כמה מילים שיסכמו עבורכם את השיר של אלבניה - פיה, צוענית, צווחת, פרנגלי היער הקסום. עטויה ב-50 קילוגרמים של קטיפה ותוספות לשיער, הזמרת האלבנית נותנת פייט ראוי לכל נסיכות אירופאית שחשבה שתקטוף הערב את תואר הביצוע הכי דרמטי. יש אפילו מכונת רוח באיזהשהו שלב. היא מסלסלת, היא נוערת, היא שולטת היטב בקול שלה ומבצעת בכישרון את השיר הלא רע הזה, אבל לשיר האלבני יש ניחוח כבר של 2007, כשהטרנד האתני משל בכיפה. View this post on Instagram A post shared by UA: Відбір на Евробачення (@vidbir) on May 16, 2019 at 1:07pm PDT 23:30 הקרקס הנורווגי התשואות שנורווגיה זוכה להן עוד לפני שהושמע מהשיר שלה תו אחד תגרום לכם לחשוב שגם הם שלחו גבר חתיך, אבל לא - הם שלחו גבר חתיך ואישה חתיכה ועוד גבר, אה... שעומד שם. השיר עצמו הוא עונג מטופש ומלא בפאתוס, שמגובה בקול הטנור המופלא של הזמר הקירח (זה שהוא לא חתיך), והפזמון הוא פאן טהור, שניכר בהופעתם העליזה של השלישייה. אם אלבניה הציעה טייק מיושן על המגמות המוזיקליים של 2007, נורווגיה נתנה טייק חדש ומאוד מאוד שמח. איזה אושר, הקהל ממש יוצא מגדרו. הרימו - נורווגיה | צילום: AP Sebastian Scheiner הולנד סומנה כבר לפני חודש כמועמדת המובילה לניצחון בתחרות. לא רק בחצי הגמר, אלא בתחרות כולה. ההעמדה הכי פשוטה ומופשטת - זמר אחד (נאה. זה המוטיב הערב), פסנתר שלא מחובר לכלום, מנורה עגולה שנלקחה מאירוע בהפקת אירית רחמים ושיר מאוד יעיל. פזמון שחצי ממנו הוא ווקליזציה, כלומר משהו שאפשר לשמוע ולהצטרף אליו מיד. התגובות שלו פחות סוערות מאלה של נורווגיה, למשל, אבל קשה להתווכח עם כמה שהשיר הזה יפה ונקי. זוכה ראוי, גם אם לא כיפי במיוחד. יעיל בר זוהר - הולנד | צילום: AP Sebastian Scheiner אף אחד בחיים האלה לא התרגש כמו נציגת מקדוניה הצפונית. נא להכניס כאן בדיחת "מעבר לחומה" או "זו הבת דודה המנומסת של קוריאה הצפונית". וקשה להבין מה יש לביזי פיליפס המקדונית להתרגש כל כך, כי השיר שלה הוא בלדה בז'ית שלוחצת בכל הכוח על עשרים כפתורים שכתוב עליהם "לרגש". אבל לא אקח ממנה את זה - זה היה ביצוע טוב ויציב. לא מרגש בשום אופן אותנטי, אבל סוחף וראוי. בטח לא ידעתם שאזרבייג'ן היא מעצמה של מצביעי לייזר ומדפסות תלת מימד, והנציג האזרי כאן בשביל ללמד אתכם את הלקח הזה. הנאמבר הזה, האחרון לחצי הגמר השני, הוא שיר פופ מרוכז ופלצטי שמנסה, משום מה, למכור לנו את העתיד כאיזה קונספט מפחיד למחצה אבל גם סקסי ומרתק. במקום לשיר את הפזמון האחרון, הזמר האזרי קורא "אהההההה" מתוך הנחיריים, והולוגרמה שלו ממריאה אל על בעוד הוא עצמו מחוק באלומת אור. בקיצור, זה קליפ של ג'יי לו מ-2001, לטוב ולרע. סקסי טכנו פיוצ'ריסטיק דיסקו - אזרבייג'ן | צילום: AP Sebastian Scheiner 23:40 בין החלומות אחרי תזכורת לכל השירים שבוצעו, עולה לבמה להקת שלוה, שפרצה השנה לתודעה הישראלית בעונה האחרונה של "הכוכב הבא". הם מבצעים את "A Million Dreams" מהסרט "האמן הגדול מכולם", ואם חשבתם שנורווגיה, שוויץ, שוודיה והולנד הרימו את הקהל באקספו על הרגליים, דעו שלהקת שלוה העיפה אותם באוויר המטאפורי, ודי בצדק - זה היה ביצוע מרגש וסוחף להפליא. השואו ממשיך עם מעשה קוסמות מצדו של ה-BFF של בר רפאלי, ליאור סושרד. סושרד בוחר נציגים ממדינות שונות, ומבקש מהם לבחור מספרים, ואז מוכיח להם שניחש אותם מראש, וגם... נכון מאוד, שהמספרים הם אותיות, האותיות מאייתות "אירוויזיון" באנגלית, והאנגלית היא בעצם ברווז שהוא בכלל אישה בתחפושת שמתחלקת לשניים. רק החלק האחרון במשפט הזה הוא שקרי. מצד אחד, סושרד הוא באמת מהישראלים הכי מפורסמים בעולם והופיע גם בכל האירועים של קניה ווסט וקים קרדשיאן. מצד שני: קים וקניה מארגנים את ההגדרה המילונית לאירועים שאתם לא רוצים להגיע אליהם, אז תעשו את השיקול. 23:55 כמו תפילה קטנה אחרי קליפ נוסף של קותימן, שבפעם השניה יצר את הלהיט הכי גדול של הערב בלי להשתתף בתחרות, אנחנו חוזרים לאולם. בר מזכירה שוב את ההופעה המתוכננת של מדונה בשבת, והוגה את המילה "Prayer" באופן מופלא שלא כולל שום רי"ש. אחר כך סבב שיחות עם הנציגים שכבר הבטיחו את מקומם בגמר היות והמדינות שלהם מממנות חלק נכבד מתקציב איגוד השידור האירופאי - נציגות גרמניה, נציג איטליה ונציג אנגליה. או כפי שכדאי לזכור אותם: לא יזכו, אולי יגיע לחמישיית המובילים וזה שכנראה יגיע למקום האחרון. בין לבין, לוסי איוב ניסתה להציג את אירוויזיון המקהלות, אירוע שבטח לא הכרתם, וגם הלילה לא תכירו כי בכאן 11 החליטו לחתוך ממנה ולצאת להפסקת חסויות. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה הערב, אגב. א לה המדינות המשתתפות, והשירים שיבצעו: ארמניה: סרבוק - "Walking Out"

אירלנד: שרה מקטרנן - "22"

מולדובה: אנה אודובסקו -"Stay"

שווייץ: לוקה האני - "She Got Me"

לטביה: קרוסל - "That Night"

רומניה: אסתר פאוני - "On a Sunday"

דנמרק: לאונורה - "Love Is Forever"

שוודיה: יון לונדוויק - "Too Late For Love"

אוסטריה: פאנדה - "Limits"

קרואטיה: רוקו בלאז'ביץ' - "The Dream"

מלטה: מיקלה פאצ'ה - "Chameleon"

ליטא: יוריוס - "Run With The Lions"

רוסיה: סרגיי לזרב - "Scream"

אלבניה: יונידה מאליצ'י - "Ktheju Tokës"

נורווגיה: קיינו - "Spirit In The Sky"

הולנד: דאנקן לורנס - "Arcade"

מקדוניה הצפונית: תמרה טודבסקה - "Proud"

אזרבייג'ן: צ'ינגיז מוסטפייב - "Truth" {title}





