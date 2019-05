View this post on Instagram

Hey Kobi, Kobi is here. After years of trying to hide yourself, this evening you will stand on the greatest stage in the world and sing your soul out. If only I could go back in time and give you a hug and ask you to smile more and believe more. But everything in his time. Tonight is the time. Enjoy, cry, laugh, forget everything and sing. Oh and eat something.. Vote for me, vote for israel, vote 14. היי קובי, כאן קובי. אחרי שנים שניסית להסתיר את עצמך, היום בערב תעמוד על הבמה הגדולה בעולם ותשיר את הנשמה שלך החוצה. אם רק הייתי יכול הייתי חוזר אחורה בזמן ונותן לך חיבוק ומבקש ממך לחייך יותר ולהאמין יותר. אבל כל דבר בזמן שלו. הערב זה הזמן. תהנה, תבכה, תצחק, תשכח מהכל ותשיר. ותאכל משהו.. מדינה שלי, אני אוהב אותך #Eurovision #vote #israel #14 #home