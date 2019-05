גמר אירוויזיון 2019: כל העדכונים בזמן אמת

21:55 - כבר מתחילים בעוד דקות ספורות ייפתח סוף סוף גמר אירוויזיון 2019 בגני התערוכה בתל אביב. 26 מדינות יתחרו זו בזו, ואת ישראל ייצג כמובן זוכה העונה האחרונה של ה"הכוכב הבא לאירוויזיון", קובי מרימי, עם השיר "HOME". רגע לפני פתיחת הגמר, קובי נמצא במקום ה-24 (מתוך 26) בטבלאות ההימורים. הזמר ההולנדי דאנקן לורנס ושירו "Arcade" ממוקמים בראש הטבלאות ובפער גדול. במקום השני נמצאת כרגע הזמרת אוסטרלית קייט מילר-היידקי. נציגי שווייץ, שוודיה ואיטליה סומנו גם הם כמתחרים חזקים לניצחון. אנחנו מחזיקים אצבעות לקובי, שיעלה לבמה לקראת השעה אחת עשרה, כבר מעכשיו. אירוע האירוויזיון משודר ב"כאן", ערוץ 11. 22:00 - מתחילים! הספירה לאחור הסתיימה. גמר אירוויזיון 2019 נפתח בקליפ של נטע ברזילי, שמטיסה במטוס את כל 26 נציגי המדינות לתל אביב. מיד לאחר מכן נטע עלתה על הבמה והכריזה על פתיחת התחרות לצלילי "טוי", ולרקע המוזיקה עלו לבמה נציגים מכל המדינות. בין לבין עליית הנציגים הופיעו דנה אינטרנשיונל, שביצעה את "תל אביב" של עומר אדם ומיד לאחר מכן את "דיוה", אילנית עם "אי שם" ונדב גדג' עם "גולדן בוי". דנה ונטע מציגות את המנחים, ואנחנו מתחילים. נטע ברזילי, דנה אינטרנשיונל | צילום: AP מנחי אירוויזיון 2019 | צילום: AP 22:18 - מלטה: מיקלה פייס - Chameleon צללנו (הבנתם?) עמוק לתוך התחרות עם הנאמבר של הנציגה המלטזית, שנראית כאילו עורבבה מ-100 כוכבות פופ שאנחנו מכירים, וזה לא שהשיר שלה לא יצא ממחולל בדיוק באותה מידה - אבל אנחנו מתים עליו ומיקלה יודעת להרים. פתיחה מעולה לערב. 22:22 - אלבניה: יונידה מליקי - Ktheju tokës יונידה, לעומת זאת, יודעת להוריד. הנאמבר הזה כולל כל אלמנט אתני שיכול להידחס לתוך שיר, והוא דרמטי ואובר דה טופ אבל לאו דווקא בקטע כיפי של אירוויזיון. נרשמו גם כמה זיופים, ואם כבר יודל ולהטוטים קוליים - אנחנו לגמרי מעדיפים את קובי. 22:26 - צ'כיה: לייק מלאווי - Friend Of A Friend כמה אתם שמחים שהאירוויזיון מתארח בתל אביב? הנציגים הצ'כים שמחים יותר. כן, זה יכול להיות קצת מוגזם כששומעים יותר מפזמון אחד, אבל אפשר רק לקנא במי שיש לו אנרגיה ברמות הציפי שביט במעמד כזה, ולא נותן ללחץ להשפיע עליו אפילו קצת. 22:31 - גרמניה: סיסטרס - Sister קוראים לכן סיסטרס, לשיר קוראים סיסטר, לא ברור אם אתן הכי אוהבות או רוצות להרוג אחת את השנייה, ממש כמו אחיות - אבל אינכן אחיות. גרמניה היא אחת המדינות המממנות של האירוויזיון ולכן מקומה בגמר מובטח תמיד בלי להתמודד בשלב חצי הגמר, וייתכן שבמקרה הזה זה הציל אותם. 22:34 - רוסיה: סרגיי לזרב - Scream ההעמדה הבימתית הזאת מפחידה בצורה בלתי רגילה, כשסרגיי משוכפל אינספור פעמים על הבמה ונראה לנו שהוא קצת מסתכל עלינו כאילו הוא רוצה להרוג את כולנו. יורד גשם על הבמה אבל השיר עצמו, נגיד בעדינות, אינו מסעיר. 22:40 - דנמרק: לורנה - Love Is Forever שיר שהוא צמר גפן מתוק. מצד אחד אוורירי ומנחם, מצד שני אתה בשל לזרוק אחרי 3 ביסים. הזמרת מתוקה ומדויקת אבל נעדרת כריזמה בימתית של ממש, וגם למה שתעברי לצרפתית באמצע? זה אמנם גימיק, אבל זה לא הגימיק שדנמרק זקוקה לו כדי לנצח השנה. 22:44 - סן מרינו: סרהאט - Say Na Na Na הנציג של סן מרינו ידוע כאדם ששדד מפורטוגל את המקום בגמר, וגם כזייפן בלתי נלאה, כלומר לא נמצא בסולם הנכון. אנחנו חיכינו כל הזמן שיתחיל שיר אחר, כי כל השיר נחווה כמו מין אינטרו בלתי נגמר, נגיד ל-I'm Too Sexy, מה שגם יהלום את רמות הסליז על הבמה. זה לא קרה - חבל. 22:48 - מקדוניה הצפונית: תמרה טודבסקה - Proud הנציגה של מקדוניה הצפונית חוזרת למעשה על כל הטעויות של הנציג הרוסי - אובר דרמה, 10 הולוגרמות בנות דמותה שלצידה על הבמה - ומוסיפה על כל זה גם שמלה מכוערת. באופן כללי הנאמברים עד עכשיו חטאו ברובם בדרמטיות הרבה מעבר לצורך, אבל ייתכן שבשנה שבה מייצג אותנו "HOME" זו לא ביקורת שיש לנו זכות להעביר. 22:55 - שוודיה: יון לונדביק - Too Late For Love

אוקיי, גמר אירוויזיון 2019 התחיל עכשיו. כן, זה לא היה ביצוע מושלם אבל זה כן שיר מעולה וכריזמה בימתית מהפנטת ונציג חתיך מאוד. הביצוע הזה בהחלט תואם את מיקומה הנוכחי של שוודי בטבלאות ההימורים - מקום 3 כרגע - ואם נניח הולנד ואוסטרליה יפשלו קולוסאלית יש להם סיכוי לא רע. 23:00 - סלובניה: זאלה קרלי וגשפר שנטל - Sebi נכון אמרנו שגמר אירוויזיון 2019 התעורר? אז הוא שקע בקומה ואנחנו לא בטוחים אם הוא יתאושש מזה. העסק כולו נשמע כמו שיר ערש מהגיהנום, ומה שאמור להיות ככל הנראה מתח מיני הוא תקרית שלא נעים לצפות בה מהצד, כמו דייט ראשון של זוג שבמסגרתו היא מאוד בעניין והוא מאוד לא. 23:02 - קפריסין: טמטה - Replay

כבר דובר הרבה על זה שקפריסין שלחה את "פואגו" שנה שנייה ברציפות, אז הנה פעם אחת אחרונה: קפריסין שלחה את "פואגו" שנה שנייה ברציפות. כולל הכוריאוגרפיה, כולל בגד-גוף-סמי-עירום, וכולל, ובכן, השיר. נכון ש"פואגו" כמעט גנב לנו את המקום הראשון בשנה שעברה, אבל אחרי שזה לא קרה ראוי להיאמר שזה שיר מושלם שאסור לגעת בו. למה נגעת בו? 23:06 - הולנד: דאנקן לורנס - Arcade נפתח במסר מצער לנציג השוודי - דאנקן ההולנדי לא פישל. אם לדייק הוא נתן ביצוע מושלם ולגמרי הצדיק את מיקומו העיקש בראש טבלאות ההימורים לאורך החודשים האחרונים. הביצוע היה כל כך טוב שלרגעים לא היה אמין שזה לא פלייבק למרות חוקי התחרות. ועדת חקירה כאן ועכשיו. 23:11 - יוון: קטרינה דוסקה - Better Love לא ברור אם מה שיש מאחורי הזמרת היוונייה זה הטאג' מאהל או ואגינה עצומה, כמו שאמר כאן עדן יואל בחצי הגמר בשלישי האחרון. מה שכן ברור זה שקטרינה היא זייפנית איומה שמאוד לא חזקה בטונים גבוהים ומאוד מתעקשת לבצע אותם בכל זאת, כך גם זמרות הליווי שלה. תקרית מצערת בדרך לביצוע של קובי מרימי שיהיה כאן מיד. 23:15 - קובי מרימי! כל מי שראה טלוויזיה בחצי השנה האחרונה יודע כמה קובי מרימי בטח מתרגש כרגע כבר בתחילת הביצוע. כל מי שלא יודע את זה בתחילת הביצוע, רואה את זה כשקובי לא עוצר את הדמעות בסיום השיר. הקהל באולם מתרגש יחד איתו, וכמו בחזרה הגנרלית אמש, הקהל כולו מריע ונעמד על רגליו בתום הביצוע. ביצוע מושלם. 23:20 - נורווגיה: קיינו - Spirit In The Sky הנציגים הנורווגים מאוד לא אחידים ברמתם. האשה ואחד הגברים שאיתה על הבמה נראים ונשמעים מעולה, זה שלצידם מקריפ באופן בלתי ניתן להכחשה. ובכל זאת, מדובר בשיר לא פחות ממעולה, שזכה לביצוע מעט פחות מבחצי הגמר אבל עדיין טוב. הקהל, אולי עדיין בהשפעת קובי, שוב יוצא מגדרו. 23:24 - בריטניה: מייקל רייס - Bigger Than Us הנאמבר הבריטי נפתח בזיוף, וההמשך שלו לא שיפר את מצבו של מייקל רייס, גם לא המודולציה העצבנית שהגיעה לקראת סוף השיר. גם בריטניה היא אחת מהמדינות שמקומן בגמר מובטח בחופש ממאמץ מיוחד, ובהתאם, הרבה מהשירים שהם שלחו לתחרות לאורך השנים בינוניים ומטה. השיר הזה לא שובר את התבנית הזו. 23:29 - איסלנד: הטארי - Hatrið mun sigra האם זה הזמן להגיד שאנחנו ממש נהנים מהפזמון של השיר הזה? לא בטוח ששמתם לב שיש פזמון, אבל נשבעים שיש. האטארי האיסלנדים גם נמנעו משערוריות על הבמה וגם מהזיופים שהיו בשפע בחצי הגמר הראשון שבו הם השתתפו, ולמעט מעידת טיימינג קטנטנה באמצע השיר זה היה אחד הביצועים הכיפיים של הגמר הזה עכשיו. אין לנו זמן להכין קפה בין השירים, אז תודה על זריקת האנרגיה הזאת. 23:34 - אסטוניה: ויקטור קרון - Storm ויקטור קרון היה צריך לפרוש מהתחרות אחרי שראה בליינאפ שהוא עולה רגע אחרי האטארי. על הבסיס שהוא שיר משעמם הוא הוסיף גישה חלבית, אוירה גנרית כללית ובזק מעל זיופים עדינים ועדינים פחות. ברשימת הפלוסים של הביצוע הזה: השיער שלו. 23:38 - בלרוס: זנה - Like It ראינו נאמברים במסיבות סיום של תיכונים שנראו ונשמעו דרמטית יותר טוב מהביצוע הזה. היופי הוא שזנה נשארה נאמנה לאמת ולסטנדרטים שלה ושאפה לשבור שיאים אישיים, וכמה שהיא זייפה בחצי הגמר - היא זייפה בערך פי 14 הערב. מה שכן, איפה קנית את העגילים? 23:47 - צרפת: בילאל חסאני - Roi בילאל חסאני הוא אחד מהמתמודדים הבולטים ביותר בתחרות הזאת, ועד עכשיו הביצוע שלו נחשף לקהל הרחב רק בהצצה באחד מחצאי הגמר שהיו השבוע. בסופו של דבר, מעבר לפרסונה הבימתית הכריזמטית מדובר באחד הביצועים המוחזקים והיציבים בגמר הזה, שנתנו לצרפת בצדק את מקומה הגבוה בהימורים ככל הנראה בצדק. כמה בצדק? נראה בהמשך הערב. 23:51 - איטליה: מחמוד - Soldi מחמודדדדד, טוב שבאת, חיכינו. אם יורשה לנו, מדובר במלך של גמר אירוויזיון 2019 ובשיר שלא הפסקנו לזמזם מאז מרץ, ונראה אתכם מפסיקים עכשיו. מקומה של איטליה מובטח גם הוא באירועי הגמר, אבל במקרה הזה ברור שהם היו שם גם אחרי התמודדות בחצי גמר. בלי קשר, לפי המצעדים השונים מדובר בשיר הכי פופולרי שיצא מאירוויזיון 2019 עד עכשיו, והתגובות של הקהל באולם לגמרי מוכיחות את זה. 23:55 - סרביה: נוואנה בוז'וביץ' - Kruna מדובר בשיר פושר במקרה הטוב ובקופי פייסט מאלף שירי אירוויזיון אחרים במקרה הפחות טוב, אובר דרמטיות? כן. פלאשבקים לתקופה הגותית שלנו בנעורים? בהחלט. אבל כמו בחצי הגמר, הביצוע יציב ואפקטיבי, ונוואנה לגמרי מצדיקה את מקומה בגמר. 23:59 - שווייץ: לוקה האני - She Got Me מדובר באחד המועמדים המובילים לזכייה הערב, לנו לא ממש ברור למה. המהלכים המוזיקליים של השיר מזוהים ובולטים, אבל חוץ מכמה שהזמר חתיך הוא נעדר כריזמה או קסם של ממש. כנראה שהלוק עובד על קהל המצביעים, ובטוח שהם עובדים על הקהל הצורח באולפן. נראה בקרוב. 00:03 - אוסטרליה: קייט מילר-היידקה - Zero Gravity הנציגה האוסטרלית מכעיסה את כל העולם כי היא, ובכן, אוסטרלית. לנו לא אכפת כי היא מושלמת. כן, זאת סגסוגת של גימיקי אירוויזיון מוכרים ואהובים - אופרה, ביטים אלקטרוניים, תעופה. אבל כל זה לא משנה כי קייט היא זמרת מושלמת עם שיר מושלם שנתנה הופעה מושלמת. היא נמצאת נכון לעכשיו במקום ה-2 בטבלאות ההימורים, וייתכן שהשנה העולם יקבל תשובה לשאלה הטורדנית "מה יקרה אם אוסטרליה תזכה באירוויזיון?" - התשובה, אגב, היא שהאירוע יגיע להתארח באחת המדינות באירופה. נדבר על זה מאוחר יותר. 00:07 - ספרד: מיקי - La Venda הנה עוד נאמבר שנחסך מאיתנו בחצאי הגמר כי ביג פייב וכאלה, ולגמרי חבל. אחד הנאמברים השמחים והצבעוניים, גם אם הלא מאוד ייחודיים של הגמר הזה, סוגר את הופעות הנציגים בערב הזה. 00:10 - ההצבעה נפתחה! שלב הביצועים החיים הגיע לסיומו, ההצבעה סוף סוף נפתחה. אנחנו כרגיל לא יכולים להצביע לעצמנו - הצביעו בחוכמה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן