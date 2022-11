הראפר האמריקני ואיש העסקים קניה ווסט ממשיך להסתבך ולהיתפס באמירות שערורייתיות נגד הקהילה היהודית. ווסט התארח בתוכניתו של היוטיובר הפופולארי טים פול העוסקת בחברה ובפוליטיקה, מלווה בשני חברים נוספים שהוזמנו גם הם לארוחה באחוזתו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, ביניהם ניק פואנטס, לאומן ומכחיש שואה.

If @kanyewest thinks “they” were exploiting him, just wait until he realizes about the two he’s hanging with. Kanye is indeed being exploited from every angle, and most importantly, by present company. @timcast, you did good. He was looking to make a scene. As was his entourage. pic.twitter.com/Gj2Tm0wYeu