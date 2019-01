אזור השרון: הגבר הציץ בטלפון של זוגתו וגילה על הרומן המפתיע שלה

פגשתי את גל בבית קפה. מיד זיהיתי בחור חביב בשנות ה-40 לחייו, ולרגע לא חשבתי שהוא זה שיוביל אותי לאחת החקירות הכי מיוחדות ויוצאות דופן שניהלתי. גל הוא אב לשלוש בנות ונשוי לנטע כמעט עשר שנים. כבר בתחילת השיחה הוא החל לספר לי שהזוגיות שלו ושל נטע טובה ונפלאה, והיחסים האינטימיים ביניהם מצוינים. לדבריו, האהבה בין השניים גדולה מתמיד, ועל פניו הם הזוג המאושר והמושלם בעולם - לפחות עד לפני שבועיים. הכל השתנה אחרי שבמקרה או לא - גל התעסק עם הטלפון הנייד של נטע כשהיא הייתה במקלחת אחרי יום עבודה ארוך. "היא צעקה לי מהמקלחת להוציא מהנייד שלה את המספר של רופא המשפחה שלנו כדי לקבוע תור לאחת הבנות" הוא סיפר לי בקול רועד. "לפתע נתקלתי בהודעת וואטסאפ שנכנסה מספר דקות קודם לכן ממספר לא מוכר", הוא שינן את הטקסט כאילו הוא קורא אותו לראשונה: "גם אני נהניתי, מחכה למפגש הבא...". אל הטקסט צורף גם סמיילי שולח נשיקה. גל קפא על מקומו. "נטע יצאה מהמקלחת ומרוב בלבול ולחץ לא הספקתי לעכל את משמעות ההודעה ואפילו לא חשבתי להעתיק את המספר שממנו נשלחה. הוצאתי את המספר של הרופא לבקשתה ונכנסתי למקלחת מיד אחריה כדי שלא תראה את ההלם והבלבול בהם הייתי". גל סיפר לי שזו הייתה מקלחת ארוכה, אבל היא עזרה לו להירגע ולהבין שהוא מוכרח לברר מה קורה פה. הוא החליט שהוא לא שואל את נטע כלום, וקודם הוא צריך לשקול כל צעד שהוא יעשה. "כמובן שבבוקר, כשקמתי לפניה ובדקתי את הנייד שלה, ההודעה כבר נמחקה ולא היה לה זכר", הוא סיפר בכעס. "יש פה משהו שמתנהל מאחורי הגב שלי", הוא קבע נחרצות והפעם נשמע הרבה יותר בטוח מאשר בתחילת הפגישה, "אני רוצה לדעת מה קורה" הוא ביקש. קיבלתי ממנו פרטים רבים על נטע, על אורח חייה ועל שעות העבודה שלה, וביחד החלטנו שהכי נכון יהיה לבצע מעקב מיד עם יציאתה מהעבודה ועד שהיא מגיעה הביתה. "לאחרונה היו ימים בהם נטע המשיכה לאימון כדורשת ישירות מהעבודה והיא הגיעה חזרה הביתה בשעות הערב המאוחרות", הוא נזכר לפתע. View this post on Instagram A post shared by chrissy (@xxdelonixx) on Jan 7, 2019 at 1:58am PST (אילוסטרציה מתוך אינסטגרם) באחד מימי המעקב, נטע התקשרה לגל ואמרה לו שהיום היא מתעכבת במשרד והיא צפויה להגיע בסביבות השעה 19:00. צוות המעקב שהיה ממוקם מתחת למשרדה, זיהה את נטע יוצאת עם רכבה מחניון הבניין שבו היא עובדת כבר בשעה 16:00. היא נסעה והגיעה לבית קפה קטן ולא מוכר בכניסה ליישוב באזור נתניה והתיישבה במקום. כעבור דקות אחדות הגיעה למקום בחורה צעירה, היא לחצה את ידה של נטע, והשתיים נראו משוחחות ומרבות לחייך אחת לשנייה. אחרי כחצי שעה הן עזבו יחד את בית הקפה ונכנסו לרכבה של הצעירה. השתיים נסעו לפינה חשוכה בחניון הסמוך לבית הקפה, ולפתע, ללא הכנה מוקדמת, הן נראו מתנשקות בלהט. כעבור חצי שעה של התגפפות, חיבוקים ונשיקות סוערות וארוכות, הצעירה החזירה את נטע לרכבה, וזו המשיכה ישר לביתה. זאת הייתה חתיכת התפתחות מפתיעה ולא צפויה. גל ביקש שניפגש למחרת בשעת בוקר מוקדמת. בבוקר, כשסיים לראות את סרטון הווידאו של המפגש הלוהט, הוא נראה מוטרד. לדבריו, הוא ידע שלנטע היו מפגשים עם נשים בעברה, הרבה לפני ההיכרות ביניהם. "נטע תמיד טענה שזו היתה סקרנות מינית ולא מעבר לכך", סיפר גל בהחלטיות. "היא אוהבת גברים, נקודה. אבל כנראה שמפגשים עם נשים לא הפסיקו לרגש אותה". View this post on Instagram A post shared by @gotta.love_girls on Jan 6, 2019 at 8:18pm PST (אילוסטרציה מתוך אינסטגרם) גל שוחח עם נטע לאחר כמה ימים ושיתף אותה בהודעה שראה. נטע הודתה מיד וטענה שזו הפעם הראשונה מאז שהיא וגל ביחד שהיא מקיימת מגע מיני כלשהו עם אישה. לדבריה, היו שלושה מפגשים עם אותה בחורה ולא בטוח שהיה מתקיים מפגש נוסף. היא ביקשה מגל שיאמין לה, שיאמין בה, וכי אין לה כל כוונה לוותר על המשפחה. לדבריה, מדובר ביצר מיני בלבד, שכנראה גבר לאחרונה ושהיא לא עמדה בפיתוי. "זה היה חזק ממני" היא הודתה בפניו, והוא החליט לשים את הנושא הזה מאחוריו. הדברים שאמרה לו אשתו שכנעו אותו להמשיך הלאה. לקראת סיום הפגישה האחרונה בינינו, שאלתי את גל: "נטע הבטיחה לך שבפעם הבאה שהייצר יקפוץ לביקור היא תצליח להתגבר עליו?". גל השיב שלא. "כנראה שגם לנטע לא תהיה אף פעם תשובה החלטית בנושא", הוא אמר באכזבה, ונפרדנו לדרכינו. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי , הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן