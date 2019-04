מרכז הארץ: הזמינה בדיקת פוליגרף כדי לחשוף את המאהב שלה

במסגרת תפקידי כמנהל משרד חקירות פרטיות אני נחשף ללא מעט מקרים מוזרים והזויים, הנה אחד מהבולטים שבהם: ורד הגיעה למשרדי לאחר שביקשה שנתאם פגישה בהקדם. היא בת 36, גרושה ואם לילד קטן. במהלך המפגש ולכל אורך השיחה בינינו, היה ברור שוורד היא אישה חזקה ודעתנית - כזו שלא מוותרת ונלחמת על מה שהיא חושבת שמגיע לה. מיד בתחילת השיחה ורד סיפרה לי שהיא מנהלת קשר רומנטי עם גבר נשוי בשם גיא. עובדת היותו נשוי לא הטרידה אותה, ומבחינת ורד זה היה מצב אידאלי. "אני מקבלת את כל מה שאני רוצה במינון שאני קובעת ומחליטה", היא סיפרה לי בפתיחות. "אבל שלא יהיה לך ספק - גיא מקבל לא פחות ממני. איתי הוא מלך. לא פחות. מה שהוא מקבל ממני הוא לא מקבל ולא יקבל לעולם בביתו שלו". ורד המשיכה וסיפרה לי כי היא מאשרת לגיא לשכב עם אשתו רק פעם בחודש. "זה מספיק לו. לא חסר לו איתי כלום. בעבר כבר ידעתי לאבחן מתי הוא מבלה איתה יותר ממספר הפעמים שהקצבתי לו. זה בא על חשבוני וזה לא מתאים לי". דבריה ההחלטיים מדי התחילו להישמע גם לי די מוזרים לא הצלחתי להבין מדוע פנתה דווקא אלי. שאלתי את ורד איפה למעשה אני נכנס לתמונה, והיא ענתה במהירות: "אני רוצה שגיא יבוא אלייך ויערוך בדיקת פוליגרף. אני רוצה לדעת אם הוא 'מסובב' אותי. בהתחלה, כששאלתי אותו, הוא התחמק וזה עוד יותר הרגיז אותי. אז אמרתי לו שאני אקבע לו תאריך ושעה לבדיקת פוליגרף. אני צריכה שישאלו אותו רק שאלה אחת: האם בחודשיים האחרונים הוא שכב עם אשתו יותר מפעם בחודש כמו שהבטיח לי - כן או לא?". View this post on Instagram A post shared by Winston-Salem Journal (@wsjournalnow) on Apr 18, 2019 at 6:24pm PDT היה לי קשה להבין את דרישתה המוזרה, ולאחר שההלם וההפתעה נעלמו, הסברתי לוורד כיצד מתבצע תהליך בדיקת הפוליגרף. היא הקשיבה ואישרה לי שהכל ברור ומובן. בודק הפוליגרף מטעם משרדי שוחח עם גיא, וכשאחרון הגיע למשרדי לצורך הבדיקה, הוא נראה נרגש ולחוץ. ורד המתינה לו מתוחה בביתה, ועם סיום הבדיקה גיא עזב את המשרד. מיד עם יציאתו שוחחתי עם ורד והבטחתי לה תשובה בהקדם. למחרת בשעות הצהריים הגיע דו"ח הבדיקה ממכון הפוליגרף - גיא, כמובן, נמצא דובר שקר. ורד הגיעה בבהילות למשרדי, הסדירה את התשלום, קיבלה את הדו"ח, עיינה בו בפנים חתומות, אמרה תודה ועזבה את המקום. שבועיים לאחר מכן ניסיתי להבין מה עלה בגורלו של גיא, צלצלתי לוורד, והיא נשמעה מאוד החלטית ובטוחה ואמרה כי "הוא טעה ולא יחזור על הטעות הזו שוב. זה לא יקרה. אני יודעת, וגם הוא יודע". עם ניתוק השיחה איתה, אמרתי לעצמי שלא רק הם יודעים זאת - גם אני - אחרי שהבנתי מהר מאוד מי זו ורד ועם מי לגיא יש עסק. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן